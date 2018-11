Suzuki dedica un altro Porte Aperte a chi vuole conoscere la nuova Vitara

Il Torino presenta la sua terza maglia dedicata a Suzuki JIMNY : Il 12 settembre alle ore 18 Suzuki e il Torino FC invitano a Torino, presso lo Store Robe di Kappa in via Lagrange 3, per l’unveiling di tre straordinarie novità. Suzuki JIMNY, la quarta generazione dell’inarrestabile fuoristrada di Hamamatsu, svelato per la prima volta al pubblico italiano; Roberto Soriano, nuovo centrocampista della squadra granata, che incontrerà anche i media presenti all’evento; la terza maglia del Torino FC per la ...