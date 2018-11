Susanna non c' è più | il suo alleluja dal cielo per il Sinodo dei giovani

Susanna Rufi - la delegata speciale che non c'è al Sinodo dei giovani : La diciannovenne romana, morta di meningite fulminante durante il viaggio di ritorno dalla Giornata Mondiale della Gioventù del 2016 a Cracovia, ideale presenza ai lavori in Vaticano. Il racconto del ...

Cgil - Susanna Camusso indica Landini per la successione. Colla non si ritira - l’opposizione parla di “rottura politica” : Al termine di una riunione di segreteria della Cgil, conclusasi all’una di notte, Susanna Camusso ha fatto un passo che sembrava impossibile fino a poco tempo fa: avanzare la proposta di Maurizio Landini alla guida della stessa Cgil. Una proposta che la segreteria ha accolto a stragrande maggioranza, ma con l’opposizione dell’altro candidato, Vincenzo Colla il quale ha parlato di “rottura politica” della segreteria. ...