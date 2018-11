Superbike | la Ducati in pista ad Aragon per due giorni di prove | positive le impressioni

Panigale V4 R : Ducati mette in strada una vera Superbike : Ducati anticipa EICMA e presenta la nuova Panigale V4 R, una vera Superbike stradale, base di partenza delle Ducati Superbike ufficiali del Campionato Mondiale 2019. La Panigale V4 R è la moto di serie più potente mai realizzata dall’azienda di Borgo Panigale ha dichiarato alla presentazione Claudio Domenicali. Panigale V4 R: Superbike da strada Se il nome Ducati non dovesse bastare a far capire di che pasta è fatta la Panigale V4 R, basta ...

Superbike - il team Ducati pronto per l’ultimo round della stagione : Melandri e Davies a caccia della vittoria a Losail : Il circuito alle porte di Doha ha già regalato diverse soddisfazioni alla squadra, che nelle ultime tre stagioni vi ha raccolto due vittorie – con Chaz Davies – e sei podi complessivi Reduce da una trasferta in Argentina conclusa con due podi, il team Aruba.it Racing – Ducati è pronto ad affrontare l’ultimo round della stagione, in programma come di consueto a Losail (Qatar), l’unico tracciato in calendario ad ospitare gare in ...

Superbike - super rimonta di Melandri in Argentina : l’italiano regala il podio al team Ducati : rimonta spettacolare dalla terza fila per Melandri che, dopo numerosi sorpassi, riesce a chiudere al terzo posto davanti al compagno di squadra Davies Dopo aver ottenuto un secondo posto in Gara 1, il team Aruba.it Racing – Ducati è salito nuovamente sul podio con Marco Melandri in Gara 2 a Villicum (Argentina), teatro del dodicesimo round del Campionato Mondiale superbike. l’italiano ha effettuato una rimonta spettacolare dalla ...

Superbike – Davies cade - Melandri è secondo : la Ducati di Marco sul podio di Gara 1 in Argentina : Il team Aruba.it Racing – Ducati sul podio in Gara 1 in Argentina con Melandri (2º), Davies costretto al ritiro dopo una scivolata Il team Aruba.it Racing – Ducati è salito sul podio in Gara 1 a Villicum (Argentina), teatro del dodicesimo round del Campionato Mondiale Superbike, grazie al secondo posto ottenuto da Marco Melandri. L’italiano, autore della pole position con un giro record da 1’39.012, ha mostrato un passo molto ...

Superbike - il team Aruba Racing-Ducati parte bene nel weekend in Argentina : Il team Aruba Racing – Ducati è tornato in pista a Villicum con Melandri nelle prime posizioni sin dai primi giri di prove Il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato oggi in pista a Villicum (Argentina), teatro del dodicesimo round del Campionato Mondiale Superbike, che approda per la prima volta in Sudamerica. Alle prese con un nuovo tracciato, piloti e squadra hanno iniziato con riscontri positivi il lavoro sul setup in vista ...

Superbike – Ducati sul podio a Magny Cours : Davies secondo in Gara2 : Il team Aruba.it Racing – Ducati sul podio in Gara 2 a Magny Cours con Davies (2º), Melandri 5º Dopo una Gara 1 difficile, il team Aruba.it Racing – Ducati si è riscattato salendo sul podio in Gara 2 a Magny Cours (Francia), teatro dell’undicesimo round del Campionato Mondiale Superbike 2018, con Chaz Davies. Il gallese, scattato bene dalla prima fila, ha condotto la corsa fino al dodicesimo giro nonostante le condizioni ...

Superbike – Prove libere Magny Cours : Ducati nella top ten con Davies e Melandri : Il team Aruba.it Racing – Ducati in pista a Magny Cours: Davies 7º e Melandri 8º nelle Prove libere Il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato in azione a Magny Cours (Francia), teatro dell’undicesimo round del Campionato Mondiale Superbike 2018, per affrontare l’ultima tappa europea in calendario. In condizioni meteo soleggiate con temperature miti, i piloti hanno portato avanti il lavoro in vista delle gare mostrando ...

Diretta Sbk 2018/ Superbike info streaming video-tv : Rea il più veloce della Fp1 - male le Ducati (Gp Francia) : Diretta Sbk 2018 Superbike: info streaming video e tv delle prove libere FP1, FP2 e FP3 del Gp di Francia 2018 a Magny Cours. Orario e programma della prima giornata di gara.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 10:31:00 GMT)

Moto – Campionato Cinese Superbike : trionfo Ducati - Alessandro Valia si porta a casa la vittoria assoluta : Il velocissimo pilota collaudatore Ducati si è aggiudicato il titolo, dopo aver dominato quattro delle cinque gare disputate nel corso degli ultimi mesi sul circuito Cinese di Zhuhai Si è concluso il “Pan Delta Racing Series”, il Campionato Cinese Superbike che, per la prima volta nei suoi tredici anni di storia, ha visto un trionfo tutto italiano, grazie alla vittoria assoluta della Ducati Panigale V4S, portata in gara da Alessandro ...

Superbike - ottimi risultati per il team Ducati in Gara-1 a Portimao : Melandri 2° e Davies 4° : Grandi risultati per i due piloti del team Ducati in Gara-1 a Portimao, Melandri e Davies chiudono con il secondo e il quarto tempo Gara 1 del decimo round del Campionato Mondiale Superbike 2018, in scena a Portimão (Portogallo), si è conclusa positivamente per il team Aruba.it Racing – Ducati. Da un lato, Marco Melandri ha conquistato un ottimo secondo posto in solitaria, il suo settimo podio stagionale, partendo dalla prima fila; ...

Superbike - spettacolare incidente per Chaz Davies a Portimao : la Ducati del gallese avvolta dalle fiamme [VIDEO] : Scivolata senza conseguenze per Chaz Davies nella terza sessione di prove libere del Gp di Superbike a Portimao, la Ducati del gallese prende fuoco dopo una perdita d’olio incidente tanto spettacolare quanto innocuo per Chaz Davies, scivolato nel corso della terza sessione di prove libere del Gp di Portimao del Mondiale di Superbike. Il gallese ha perso il controllo della sua Ducati dopo nove minuti dell’inizio delle FP3, ...