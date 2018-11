Sul fondo del mare trovato un dettaglio di un computer di oltre 2mila anni fa

Ronaldo fa un selfie negli spogliatoi ma Sullo sfondo c'è Chiellini completamente nudo : Il giovane difensore del Milan Bellanova chiede una foto al fuoriclasse della Juve Cristiano Ronaldo dopo il posticipo di domenica vinto dai bianconeri. CR7 accetta volentieri. Solo che in quel ...

I dubbi del Fondo Sulla manovra "Lo spread annulla i benefici" : Lo stimolo positivo di breve periodo alla crescita che il Governo punta a dare con la manovra di bilancio "rischia di essere controbilanciato dall'effetto negativo del persistente rialzo dello spread sui titoli di Stato, in quanto si riverbera su un piu' alto costo sui prestiti al settore privato Segui su affaritaliani.it

Milan-Juventus - foto hot negli spogliatoi tra Ronaldo e Bellanova : Sullo sfondo c’è Chiellini completamente nudo : La classica foto post-partita negli spogliatoi si è trasformata in un incidente a luci rosse. Al termine di Milan-Juve, il giovane terzino rossonero Raoul Bellanova ha fatto una foto con l’attaccante juventino Cristiano Ronaldo: lo scatto li immortala sorridenti nello spogliatoio bianconero, con Cr7. Ma ad attirare l’attenzione questa volta non sono gli addominali scolpiti di Cr7 in primo piano, bensì un ignaro Giorgio Chiellini ...

Sci di fondo - seconda giornata di test per la squadra femminile di CdM Sulla pista di Davos : Zelger alle spalle di Cologna nel secondo test di Davos, Scardoni batte Brocard fra le donne seconda giornata di test per la squadra femminile di Coppa del mondo e il gruppo under 23 sulla pista di Davos, dove è proseguito il confronto con il team padrone di casa al quale hanno partecipato anche francesi, cechi e statunitensi. In programma una 13 km maschile che ha visto al via ben 68 concorrenti e una 9 km femminile. Fra gli uomini il ...

Profondo ciclone Sull’Atlantico : nuova potentissima tempesta per Regno Unito e Irlanda con nubifragi e venti di oltre 140km/h [MAPPE] : 1/17 ...

Nessuna One UI su Samsung Galaxy S8 e Note 8? Ipotesi negativa Sullo sfondo : C'è qualche possibilità che i Samsung Galaxy S8 e Note 8 non ricevano la nuova interfaccia utente One UI (di cui vi abbiamo già parlato in questo articolo) presentata a margine della Developer Conference inaugurata ieri 7 novembre? Noi tutti avevamo dato per scontato che i top di gamma della stagione 2017 ricevessero entrambi l'UI, ma qualche dubbio è stato seminato da una dichiarazione rilasciata da un rappresentate del brand sudcoreano ai ...

Sci di fondo - Luca Del Fabbro : “Dal prossimo anno mirino Sulle Olimpiadi del 2022 - ma se arrivasse prima la convocazione in Coppa del Mondo…” : ESCLUSIVA OA SPORT – Luca Del Fabbro, 19enne di Forni Avoltri, in provincia di Udine, tesserato per il Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, lo scorso anno ha fatto incetta di titoli a livello giovanile ed in questa stagione affronterà l’ultimo anno con gli juniores prima del grande salto tra i seniores, che avverrà nella prossima stagione. Visti gli ottimi risultati però non è impensabile che la chiamata in Coppa del Mondo possa giungere ...

Rendere digitale la PA - tutti i problemi da superare. Sullo sfondo un altro conflitto Lega-M5s : Innovare la pubblica amministrazione - e così portare i miliardi di euro in benefici previsti per l'Italia - con le attuali risorse e strutture? Missione impossibile. Parola di Diego Piacentini. Così ...

Ue - i Paesi del Nord avvertono l'Italia : stretta Sul fondo Salva Stati : Teleborsa, - La riforma dell'Eurozona passa anche attraverso la stretta sul fondo Salva Stati e, dunque, una maggiore responsabilità dei singoli Stati sulle perdite . E' quanto chiedono in un paper i ...

Ue - i Paesi del Nord avvertono l'Italia : stretta Sul fondo Salva Stati : La riforma dell'Eurozona passa anche attraverso la stretta sul fondo Salva Stati e, dunque, una maggiore responsabilità dei singoli Stati sulle perdite . E' quanto chiedono in un paper i ministri ...

Ue - i Paesi del Nord vogliono una stretta Sul fondo salva-Stati : avvertimento all'Italia : Rep Manovra, Bruxelles vede un deficit verso il 3%. Obbligherà l'Italia a 5 anni di sacrifici dal nostro corrispondente ALBERTO D'ARGENIO

La casa di carta 3 - gli attori si ritrovano Sul set tra abbracci e risate : in sottofondo le note di “Bella ciao” : Le riprese per l’attesa terza stagione de La casa de papel (La casa di carta, ndr) sono iniziate. Le nuove puntate della serie targata Netflix le vedremo nel 2019 ma nel video promozionale lanciato dalla casa di produzione (e distribuzione) ci sono già i nuovi personaggi accanto all’ideatore Alex Pina e al regista Jesús Colmenar. Naturalmente, ci sono i “vecchi” protagonisti: a partire da Ursula Corbero (Tokyo), Álvaro ...

Pubblicità a sfondo sessuale Sul telefonino : 'Cento foto in mezz'ora - nonna napoletana stacca internet' : Non sono solo immagini porno, ma proposte di allungare il pene e di avere orgasmi prolungati. Una nonna napoletana, perde il controllo del proprio telefonino a causa delle immagini porno che riceve in ...

BLU PROFONDO/ Sul Nove il film con Saffron Burrows (oggi - 27 ottobre 2018) : Blu PROFONDO, il film thriller in onda su Canale Nove oggi, sabato 27 ottobre 2018. Nel cast: Saffron Burrows, Samuel L. Jackson e Thomas Jane. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 09:16:00 GMT)