Su Gregorio De Falco si scatena la caccia alle streghe del Movimento 5 stelle

Gregorio De Falco rischia l’espulsione dal MoVimento 5 Stelle? : Dopo il voto sugli emendamenti al decreto Genova, che contiene anche il condono per Ischia, sono in molti a pensare che sia destinato a concludersi il cammino del senatore Gregorio De Falco col MoVimento 5 Stelle. Proviamo a capire come stanno le cose e cosa potrebbe cambiare nelle prossime ore.Continua a leggere

I 5 Stelle lasciano solo Gregorio De Falco dopo il voto sul condono a Ischia : Il suo voto potrebbe essere stato decisivo per far andare sotto - come si dice in gergo - la maggioranza in Commissione al Senato. E, dopo il voto, Gregorio De Falco è stato lasciato solo sugli scranni della Commissione mentre gli altri 5 Stelle si sono riuniti. Sul fatto che abbia votato con le opposizioni l'emendamento che disciplina le pratiche di condono edilizio a Ischia non c'è ufficialità: a chi glielo ha chiesto ha ...

"Non mi farò cacciare - sono loro i dissidenti" - dice Gregorio De Falco : "Io dissidente? No, i dissidenti sono loro". Dai probiviri non gli è ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale per non aver votato la fiducia sul dl sicurezza, e intanto il 'dissidente' Gregorio De Falco contrattacca. "A parte che ho saputo solo dalla stampa del provvedimento in arrivo - spiega in una intervista ad Avvenire - Credo sia scattata una sorta di automatismo per tutti coloro che non hanno ...

Gregorio De Falco respinge l'aut aut : "Ci cacciano? Anche Di Maio è a termine" : È arrivato in Parlamento con l'aria del duro e Gregorio De Falco è pronto a dare battaglia. Il senatore M5S respinge l'aut aut dei vertici e insiste sulla necessità di modificare il decreto Sicurezza, arrivando a dirsi pronto a votare emendamenti presentati dall'opposizione."Ci buttano fuori? Quando Di Maio dice o con me o fuori afferma un'idea padronale di un Movimento in cui oggi sembra venire meno la dialettica e la ...

Gregorio De Falco e Di Maio è scontro : “dà fastidio che io parli” : Gregorio De Falco e Di Maio nervi tesi, paura di una caduta del governo, ma De Falco non ci crede “Mi faranno un processo? Non me ne frega niente”. Il comandante Gregorio De Falco, senatore grillino, si dice tranquillo: “Non mi pare che ci sia scritto da qualche parte che nel Movimento non c’è libertà di parola. O no?”, spiega in una intervista a Il Corriere della Sera: “Fatemi vedere questo codicillo, che non ...

Giuseppe Conte - parla il comandante Gregorio De Falco : 'Intelligente - ma forse serviva più esperienza' : Il capitano Gregorio De Falco , senatore del Movimento 5 stelle, non risparmia critiche al governo e al premier Giuseppe Conte. In una intervista al Corriere della Sera , De Falco ha raccontato che 'l'...