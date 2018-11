Studi umanistici | perché il loro futuro è indispensabile alla scienza Se ne

informazione.tv

: ??Domani h.10:00 per il conferimento della Laurea #HonorisCausa a #DonRobertoSardelli, il Dipartimento di Studi Uman… - UnivRoma3 : ??Domani h.10:00 per il conferimento della Laurea #HonorisCausa a #DonRobertoSardelli, il Dipartimento di Studi Uman… - GiulioM1967 : RT @cicap: Segnaliamo la conferenza 'Studi Umanistici e “fake news” scientifiche' nell'ambito del Festival Cultura Tecnica, giovedì 15 nove… - UniAvogadro : Avete già visto il nuovo murales del DISUM? Un bellissimo messaggio nell’angolo @radio6023 ··· La nuova opera d'art… -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Gli, così discussi tanto da essere andati addirittura sotto processo, sono in realtà una preziosa risorsa del, una necessità per la, che per infondata tradizione ...