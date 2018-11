Stop diesel | a rischio 5 milioni di auto

Milano. Area B : dal 25 febbraio Stop agli Euro 3 diesel : Definita la data di partenza del provvedimento Area B contro lo smog a Milano: dal 25 febbraio stop alle auto

Milano : da 25 febbraio Stop diesel Euro3 in area B (2) : (AdnKronos) - Per consentire alle famiglie con reddito Isee sotto i 14 mila euro di non inquinare, l’amministrazione comunale ha deciso di estendere, anche ai veicoli immatricolati per il trasporto delle persone purché di residenti a Milano, i contributi destinati ai veicoli merci per sostituire le

Giudice ordina Stop vecchi diesel a Bonn e Colonia

Diesel euro 4 - Milano : scontro tra Regione e Comune sullo Stop di oggi alla circolazione : oggi il Comune di Milano [VIDEO] ha dato il via allo stop di circolazione per 30 mila veicoli privati Diesel euro 4, dalle ore otto e trenta del mattino fino alle diciotto e trenta del pomeriggio. Ma il divieto non si è fermato alle autovetture e ai veicoli: i negozi dovranno mantenere il proprio termostato sui 19 gradi, mentre è vietato l'uso di stufe a legna poco efficienti per le abitazioni. I blocchi sono stati effettuati per il troppo smog ...

Smog - Stop agli Euro 4 diesel a Milano : la Regione Lombardia critica la misura : Scatta lo stop agli Euro 4 diesel a Milano a causa dell’inquinamento, ma l’assessore lombardo all’Ambiente, Raffaele Cattaneo, non e’ convinto del provvedimento. Per quattro giorni consecutivi l’Arpa ha registrato valori di polveri sottili oltre il limite consentito dalla legge di 50 mg/mc e sono scattate le misure temporanee di primo livello del ‘Protocollo aria’, definito da un accordo tra le regioni ...

Smog Lombardia : Stop diesel - deroghe per poveri e anziani : L’apertura della Regione Lombardia alla possibilita’ di escludere per alcune categorie di cittadini i divieti alla circolazione per i veicoli Euro 3 diesel scattati dal primo ottobre, annunciata in un’intervista al Corriere della Sera fa discutere maggioranza e opposizione in Consiglio regionale. Cattaneo ha annunciato la volonta’ di approvare entro fine mese un pacchetto di deroghe alle limitazioni per i mezzi ...

Smog Emilia Romagna - ok dell’Assemblea : Stop ai diesel Euro 4 rinviato al 2020 : E’ ufficiale, il blocco ai veicoli diesel Euro 4 è rinviato all’1 ottobre 2020 in Emilia-Romagna. L’Assemblea legislativa ha infatti approvato con i soli voti del Pd (astenuti Ln, Fi e Mns; contrari M5s, Fdi, Si, Mdp e Misto) la legge della “Sessione Europea regionale 2018 – Abrogazioni e modifiche di leggi”, compreso l’emendamento di Giunta deciso dopo la riunione dell’8 ottobre – con il ...

Smog Padova : scatta l’allerta “arancio” - Stop ai diesel Euro 4 : scatta nel Comune di Padova l’allerta “Arancio” prevista dall’Accordo anti–Smog del bacino padano: da domani si estende il blocco del traffico ai mezzi diesel Euro 4, fino a data da destinarsi. La decisione è arrivata in seguito a 4 sforamenti consecutivi di Pm10 registrati dalle centraline Arpav da mercoledì 10 a sabato 13. I mezzi diesel Euro 4 dovranno rimanere fermi dalle 08:30 alle 18:30 finché i livelli di ...

Firenze. Stop totale in Ztl ai veicoli a benzina euro 1 e ai diesel euro 2 : La città di Firenze decreta lo Stop totale in Ztl, cioè nella zona a traffico limitato che riguarda il centro

Smog Firenze : dal 1° gennaio Stop ai veicoli a benzina euro 1 e ai diesel euro 2 in ztl : A Firenze stop totale in ztl ai veicoli a benzina euro 1 e ai diesel euro 2 dal prossimo primo gennaio 2019: lo prevede un’ordinanza che attua il Piano di azione comunale per la qualità dell’aria 2016-2019, approvato dal consiglio comunale due anni fa. Si stima che il provvedimento riguarderà circa 2500 autovetture. La nuova misura è stata pensata in concomitanza con l’entrata in esercizio delle linee tranviarie. Dal nuovo anno potranno quindi ...