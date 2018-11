Stefania Pucciarelli | la leghista anti-rom | a capo della Commissione diritti umani  

Chi è Stefania Pucciarelli e perché la sua nomina fa discutere : Per Nicola Fratoianni di Leu è come Hannibal Lecter a un convegno vegano. Secondo Andrea Marcucci, è come Nerone alla guida della Protezione Civile. L'oggetto di queste ironie è Stefania Pucciarelli, la senatrice leghista appena eletta presidente della Commissione straordinaria di Palazzo Madama per la tutela e la promozione dei diritti umani. Ad aver suscitato una levata di scudi sono i toni non proprio ...

La leghista Stefania Pucciarelli è stata nominata presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato - tra molte critiche : La senatrice della Lega Stefania Pucciarelli è stata nominata presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato, succedendo così al rispettato politico e attivista Luigi Manconi. La nomina è stata molto criticata dal Partito Democratico e sui