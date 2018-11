Spread vola a 315 Borsa giù | Milano maglia nera d' Europa

quotidiano

: RT @askanews_ita: La #Borsa Milano apre in forte calo e lo #spread vola a 315 punti - carlabrandolini : RT @askanews_ita: La #Borsa Milano apre in forte calo e lo #spread vola a 315 punti - askanews_ita : La #Borsa Milano apre in forte calo e lo #spread vola a 315 punti - LaNotiziaTweet : Piazza Affari in affanno (-0,4). Male Atlantia, Ferrari e Recordati. Vola Tim (+6) grazie al progetto della rete un… -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) ... due mosse che dovrebbero far ripartire gli investimenti in infrastrutture e dare una spinta all'economia. Infine, clausole di salvaguardia, con tagli alla spesa nel caso in cui il deficit sforasse ...