Spread su dopo la lettera all' Ue Piazza Affari riduce le perdite

Dopo la lettera all’Ue lo Spread balza a 317. Salvini sfida Bruxelles : “Sanzioni? Avete capito male” : Dopo la lettera all’Ue con cui il governo ha confermato i numeri della manovra di bilancio, lo spread schizza a 317 punti base. Il differenziale tra i titoli di Stato decennali italiani e tedeschi, in avvio di seduta, è aumentato di oltre 11 punti rispetto alla chiusura di ieri. Il rendimento dei Btp decennali è salito al 3,55%. La versione rivist...

