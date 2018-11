Spread | non sono da escludere i 400 punti

Tutti contro la manovra dell’Italia L’Austria chiede procedura di infrazione Il governo : non si cambia - Spread : Dal ministro delle finanze austriaco all’Olanda: Finanze pubbliche italiane fuori controllo. Weidmann (Bundesbank): «Spese legittime ma non se aumenta il debito»

Spread a 315 dopo la lettera all’Ue Il governo : la manovra non si cambia : Tria alla Commissione Ue: il governo ritiene che le ragioni già esposte mantengano tutta la loro validità, anche dopo aver attentamente valutato le argomentazioni dell’Ue

Sale lo Spread dopo la lettera all'Ue Il governo : la manovra non si cambia : Ugualmente prioritaria e urgente è secondo il governo la «necessità di affrontare le difficoltà sociali indotte dall'andamento negativo dell'economia attraverso interventi sulle situazioni di disagio ...

Patuelli : non possiamo rassegnarci a uno Spread a quota 300 : Il 'nemico', per il presidente dell'Abi è chiaramente lo spread, da valutare con grande attenzione in quanto espressione di uno dei fattori di produzione per l'economia. «A quota 300 - scandisce ...

Boeri : 'Sulle pensioni i conti del governo non tornano e lo Spread sta riducendo gli assegni' : Sulle pensioni, ed in particolare l'uscita con 62 anni di età e 38 di contributi, i conti del governo non tornano. Lo ha ribadito il presidente dell'Inps Tito Boeri, nel corso di un incontro dedicato ...

Manovra - Tria : «Il tasso di crescita non si negozia». Spread a 308 : «Il tasso di crescita non si negozia», puntualizza il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria. "Le previsioni di crescita sono infatti il risultato di...

Manovra - Di Maio : 'Deficit non oltre il 2 - 4%. Dall'euro non si esce'. Spread a 300 : Una Manovra che poteva essere più espansiva, secondo Tria, ma che darà stabilità all'Italia. E per Di Maio non si andrà oltre il 2,4% di deficit nel 2019. Giornata ricca di dichiarazioni sul fronte ...

Manovra - i conti non tornano : così lo Spread si mangia la crescita immaginata dal governo : L'esecutivo prevede di segnare un +1,5% nel corso del 2019, grazie all'extra-deficit che stimolerà l'economia. Ma l'economista Blanchard, ex del Fmi, smonta i piani: anche ammettendo l'effetto benefico delle misure, il caro-rendimenti dei Btp rischia di portare il Paese in Fonte Repubblica.it ...

"Fermano il Qe per colpire l'Italia Lo Spread non dipende dal deficit" : "Sono giornate di ponte, tanti operatori - compresi gli speculatori - sono in vacanza. Ma sono bastati i pochi acquisti di titoli di Stato italiani da parte della Banca Centrale Europea per far scendere lo spread, malgrado il QE ormai si sia ridotto a un quarto. Tutto ciò è la riprova che lo spread dipende dalla Bce" Segui su affaritaliani.it

Tria : fondamentali Italia non giustificano lo Spread : I fondamentali economici e il livello della spesa pubblica non giustificano la crisi che l'Italia sta attraversando e lo spread. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria, secondo cui c'è ancora un elevato grado di fiducia delle famiglia e delle imprese e una buona competitività internazionale. Intervenendo alla Giornata mondiale del Risparmio, ...

Visco : l’effetto Spread costerà 5 miliardi. Tria : il deficit non salirà : Alla 94esima Giornata del Risparmio il governatore di Bankitalia mette in guardai dagli effetti su imprese, famiglie e Stato dell’aumento dei tassi d’interesse. Sull’incremento dello spread pesa anche il rischio di un’uscita dall’Unione Europea...