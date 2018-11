Spoiler Il Segreto | Nazaria potrebbe essere stata uccisa dal generale De Ayala

Spoiler Il Segreto : Emilia e Alfonso fuggono in Francia dopo l'assassinio del Generale : Grandi novità attendono i telespettatori de Il Segreto nelle prossime puntate della telenovela spagnola ideata da Aurora Guerra. Nelle attuali puntate italiane trasmesse su canale 5, abbiamo assistito alla scarcerazione di Emilia e Alfonso, i quali durante la prigionia sono stati sottoposti a tremende torture e che mineranno anche il rapporto tra i due coniugi. Alfonso ha perso la vista mentre Emilia non riuscirà a confessare al marito la ...

Spoiler Il Segreto : Julieta si concede a Prudencio - poi seduce Fernando : Nuovo appuntamento con le notizie de Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le trame delle prossime puntate italiane si soffermano su Julieta Uriarte, interpretata da Claudia Galan. La nipote di Consuelo deciderà di consumare la prima notte di nozze con Prudencio per scoprire chi ha ucciso Saul. Dopodiché la ragazza inizierà a flirtare spudoratamente con Fernando con risvolti sorprendenti. Il ...

Spoiler Il Segreto - puntate fino al 23 novembre : il Castaneda vuole lasciare Puente Viejo : Lunedì 19 novembre ha inizio una nuova settimana con la soap opera 'Il Segreto' che si concentra intorno alle incomprensioni tra Alfonso ed Emilia dopo la lite seguita alle domande fatte dal Castaneda alla moglie. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 23 novembre svelano che il padre di Matias prova a trovare un modo per riconquistare Emilia (Sandra Cervera) ma i tentativi dell'uomo si rivelano fallimentari mentre Saul (Ruben ...

Spoiler Il Segreto : Adela e Carmelo spingono Severo a cambiare atteggiamento con Irene : Lunedì 19 novembre inizia una nuova settimana con la soap opera 'Il Segreto' concentrata intorno al personaggio di Severo che mostra la propria indifferenza nei confronti di Irene. Le anticipazioni delle puntate che arrivano fino a sabato 24 novembre rivelano che continuano le incomprensioni tra i coniugi Castaneda dopo il silenzio mostrato da Emilia alle domande di Alfonso. Il Castaneda prova a riconquistare la donna ma i tentativi dell'uomo si ...

Spoiler Il Segreto : tragedia durante le nozze di Elsa e Isacco - Irene decide di partire : L’appassionante sceneggiato di origini spagnole “Il Segreto” [VIDEO]nato dalla penna dell'autrice Aurora Guerra non smette mai di sorprendere il pubblico. Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset ad inizio dicembre 2018, il matrimonio di due nuovi personaggi avra' un esito drammatico. Si tratta di Elsa Laguna e Isacco Guerrero che non riusciranno a convolare a nozze a causa di alcuni malviventi. La giornalista Irene ...

Spoiler Il Segreto : Raimundo dubita di Fernando Mesia - Julieta si allea con Prudencio : Nuovo appuntamento con le notizie de Il Segreto, la soap opera di Canale 5, in onda dal lunedì al sabato su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane si soffermano su Raimundo Ulloa, interpretato dall'attore spagnolo Ramon Ibarra. Il vecchio locandiere si dimostrera' molto preoccupato per le sorti di Donna Francisca Maria Bouzas. Quest'ultima, infatti, ha abbandonato Puente Viejo, senza farne parola con nessuno. Per tale ...

Spoiler Il Segreto - puntate italiane : Perez De Ayala viene ucciso dai Castaneda : Nuovo spazio dedicato a 'Il Segreto' [VIDEO], la soap opera iberica che da oltre cinque anni viene trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda entro meta' novembre su Canale 5 rivelano che Emilia Ulloa e il marito Alfonso mediteranno vendetta contro il perfido Generale Perez De Ayala. Il motivo? Per aver subito soprusi all'interno del carcere dove sono stati rinchiusi ingiustamente. Spoiler Il ...

Spoiler - Il Segreto : Emilia viene abusata ripetutamente - Consuelo tra la vita e la morte : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, [VIDEO] in onda da lunedì 5 a sabato 10 novembre, svelano che Alfonso e Emilia vivranno dei momenti difficilissimi in carcere per mano del generale Simon Perez De Ayala. Consuelo, intanto, avra' un grave malore, mentre Fè si risvegliera' dal coma. Il Segreto, anticipazioni: Emilia violentata, Meliton è gay? Matias e Marcela si nasconderanno all'interno delle segrete di Donna Francisca. Per ...

Spoiler - Il Segreto : Prudencio fredda Saul con una pistola - Fernando contrario : Nuovo appuntamento con le notizie de Il Segreto, la telenovella di Mediaset che narra le vicende di un piccolo borgo iberico. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane svelano che Prudencio Ortega organizzera' una trappola mortale per suo fratello. Il marito di Julieta, infatti, fara' evadere Saul dal carcere per poi freddarlo con dei colpi di arma da fuoco. Un gesto che scatenera' la furia di Fernando Mesia. Il Segreto, Spoiler: ...

Spoiler - Il Segreto : Alfonso e Emilia incinta lasciano Puente Viejo grazie all'aiuto di Fè : Le trame delle nuove puntate de Il Segreto, in programma tra qualche mese in Italia, si soffermano su Alfonso e Emilia, interpretati da Fernando Coronado e Sandra Cervera. La coppia, infatti, lascera' Puente Viejo con un dolce Segreto dopo più di 1800 puntate di permanenza nella soap opera. Il Segreto, anticipazioni: la fuga di Alfonso e Emilia Nel corso delle puntate de Il Segreto [VIDEO] che saranno trasmesse nei prossimi mesi su Canale 5, i ...

Spoiler - Il Segreto : Fernando vuole uccidere Gonzalo - Adela in ospedale dopo un malore : Nuovo appuntamento con le notizie de Il Segreto, la telenovella spagnola più amata dagli italiani. Le anticipazioni delle puntate, in onda a meta' ottobre in Spagna, svelano che Fernando Mesia organizzera' un piano per sbarazzarsi di Gonzalo. Julieta e Saul, nel frattempo, saranno cacciati dalla Villa, mentre Adela avra' un malore. Il Segreto, anticipazioni: Gonzalo viene ucciso? Isaac rivelera' alla moglie incinta di essere ancora innamorato di ...

