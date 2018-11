Spazio | la NASA certifica il Falcon 9 di SpaceX per le missioni prioritarie

Spazio - NASA : cercasi payload - destinazione Luna : A caccia di payload da inviare sulla Luna, la NASA ha emesso un bando per piccoli carichi da imbarcare sui primi voli commerciali. Entro il 19 novembre 2018 – riporta Global Science – sarà possibile presentare proposte per strumenti e tecnologie apripista verso l’esplorazione del suolo Lunare, che strizzino anche un occhio a Marte. In vista di un ritorno dell’uomo sulla Luna, l’agenzia spaziale statunitense si prepara all’emissione ...

Tutto pronto per la NASA Space Apps Challenge di Torino : attesi ospiti internazionali e professionisti dello Spazio : Per il terzo anno consecutivo l’Incubatore I3P del Politecnico di Torino ospita il 20 e il 21 ottobre la NASA Space Apps Challenge, l’hackathon internazionale che si svolgerà in contemporanea in 189 città del mondo. Parte dell’iniziativa internazionale Open Government Partnership, la Space Apps Challenge intende coinvolgere persone con competenze trasversali per trovare idee e soluzioni innovative alle sfide dello spazio e della ...

Spazio - la Nasa : “Continueremo a usare Soyuz - con Mosca rapporti meravigliosi” : La Nasa continua ad avere delle “relazioni meravigliose” con l’agenzia spaziale russa Roskosmos e continuerà a usare le navicelle Soyuz per inviare astronauti sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) nonostante il fallito lancio di giovedì. Lo ha dichiarato a Mosca l’amministratore della Nasa, Jim Bridenstine. “Quelle fra noi e la Russia sono delle relazioni meravigliosa”, ha dichiarato nel corso di una ...

Astronomia : la sonda NASA Voyager 2 pronta a varcare i confini del Sistema Solare tuffandosi nello Spazio interstellare : La sonda NASA Voyager 2 sta per varcare i confini del Sistema Solare e si prepara a entrare nello spazio interstellare: la sonda gemella di Voyager 1 si trova a 17,7 miliardi di km dalla Terra, una distanza 118 volte superiore a quella tra Terra e Sole. Secondo l’Agenzia spaziale statunitense, Voyager 2 si trova in corrispondenza delle “colonne d’Ercole” del nostro Sistema planetario, segnate dal vento Solare (un flusso ...

Le leggende metropolitane sulla Nasa e sullo Spazio : Cartolina commemorativa della prima passeggiata spaziale della storia, eseguita da Alexey Leonov nel 1965 (foto: Rykoff Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images) Il primo ottobre 2018 la Nasa ha festeggiato i suoi 60 anni di esercizio. Nel 1958 l’agenzia, nata dalle ceneri National Advisory Committee for Aeronautics, cominciava le operazioni. Dal 4 al 10 ottobre si celebra invece la Settimana dello mondiale dello Spazio. ...

Spazio : a Torino la Nasa Space Apps Challenge : Il 20 e 21 ottobre l’Incubatore I3P del Politecnico di Torino torna ad ospitare per il terzo anno la Nasa International Space Apps Challenge, l’hackathon internazionale di 48 ore promosso dalla Nasa in tutto il mondo – – si svolgerà in contemporanea in 189 città – per coinvolgere scienziati, creativi e artisti con lo scopo di risolvere sfide che riguardano il pianeta Terra e lo Spazio attraverso molteplici ...

A Torino arriva la Nasa Space Apps Challenge : 48 ore di hackathon dedicato allo Spazio : Una maratona di 48 ore per risolvere le sfide che riguardano il pianeta Terra e lo spazio: con questo obiettivo il 20 e 21 ottobre l’Incubatore I3P del Politecnico di Torino (via Piercarlo Boggio 59) ospita per il terzo anno la Nasa Space Apps Challenge, l’hackathon internazionale che si svolgerà in contemporanea in 189 città del mondo tra il 19 e il 21 ottobre. Parte dell’iniziativa internazionale Open Government Partnership, la Space Apps ...

Spazio : Nasa e Senegal insieme verso l’asteroide “Ultima thule” : La Nasa ha deciso di inviare dodici scienziati e cinque tonnellate di equipaggiamenti spaziali a Dakar, in Senegal: lo riporta il ‘New York Times’. L’Agenzia americana ed il suo equipaggio avranno l’incarico di collaborare con 21 scienziati Senegalesi per raccogliere dati sull’asteroide Ultima Thule. L’asteroide dovrebbe essere visibile dal nostro pianeta da gennaio 2019. Questa missione dara’ per la ...

Spazio - NASA : domani il lancio del satellite ICESat-2 - misurerà lo spessore dei ghiacci polari : Ultimi preparativi alla base di Vandenberg, in California, per il lancio del satellite della NASA ICESat-2 Ice (Cloud and land Elevation satellite-2) dotato di uno strumento laser che misurerà le variazioni dell’altezza del ghiaccio polare terrestre. Il lancio è in programma domani alle 05:46 ora locale, le 14:46 in Italia, con il sistema Delta II della United Launch Alliance. I team di controllo della missione e del lancio hanno concluso ...