Sparatoria tra i vicoli di Napoli | riesplode l?incubo della faida

Il dramma di Tel : sopravvissuto alla strage di Las Vegas - muore nella Sparatoria in California : Telemachus Orfanos, ventisette anni, è una delle dodici vittime del Borderline Bar and Grill di Thousand Oaks, in California. Un anno fa si trovava al concerto di musica country a Las Vegas quando un uomo sparò sulla folla uccidendo 58 persone. La madre: “Non voglio preghiere né pensieri, voglio il controllo delle armi”.Continua a leggere

Sparatoria Los Angeles - la notizia più bella che una madre può avere : tuo figlio non è tra le vittime : Ore 22.45. Sono al computer e ricevo un email dal collegio di mio figlio: c’è stata una Sparatoria al bar Borderline in Thousand Oaks, 16 studenti sono tra i feriti e ricoverati all’ospedale locale. Non dicono i nomi. Dal Pubblic Relation Office del campus le notizie sono poche e poco rassicuranti. Mettono comunque subito a disposizione delle famiglie degli studenti che provengono da ogni dove un “Counseling Center per confidential ...

USA - Sparatoria IN UN BAR DI LOS ANGELES : 12 MORTI/ Ultime notizie - killer si è ucciso dopo la strage - IlSussidiario.net : Usa, SPARATORIA a Thousand Oaks , Los ANGELES, nel bar BorderLine: 12 MORTI. Nuovo terrore in California: killer si è ucciso.

Sparatoria in un bar a Los Angeles : 11 feriti tra cui un agente. LIVE - : Un uomo ha aperto il fuoco in un locale di Thousand Oaks, nell'area metropolitana a Nord ovest della città, mentre era in corso una festa di studenti universitari. SEGUI LA DIRETTA

Sparatoria a Thousand Oaks - ci sarebbero diversi feriti - tra loro anche un poliziotto : Un uomo armato di mitragliatrice e granate fumogene ha aperto il fuoco al bar Bordeline di Thousand Oaks ferendo diverse persone. Lo riferisce la Cbs. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine intorno alle 23:30 ora locale. I clienti terrorizzati si sono rifugiati sotto i tavoli del locale quando l'uomo, che sarebbe ancora a piede libero, ha cominciato a sparare. Molte persone sono riuscite a scappare mentre altre hanno trovato rifugio nei ...

PITTSBURGH - STRAGE NELLA SINAGOGA : 8 MORTI/ Ultime notizie Sparatoria - Trump : "rafforzare leggi pena di morte" : PITTSBURGH, sparatoria alla SINAGOGA: almeno 7 MORTI. Ultime notizie, feriti due agenti, aggressore in fuga. Nuova STRAGE a colpi di arma da fuoco negli Stati Uniti(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 20:00:00 GMT)

Luca Traini condannato a 12 anni per la Sparatoria di Macerata : Luca Traini, l’autore del raid di Macerata contro i migranti del 3 febbraio scorso, è stato condannato a dodici anni di reclusione con l’aggravante dell’odio razziale. È quanto hanno stabilito i giudici della corte d'assise di Macerata dopo una camera di consiglio durata meno di 2 ore. In aula Traini si era scusato per quanto compiuto.Continua a leggere

MACERATA - PAMELA MASTROPIETRO : LUCA TRAINI - “CHIEDO SCUSA - NO RAZZISMO”/ Procura chiede 12 anni per Sparatoria : sparatoria MACERATA, verso sentenza LUCA TRAINI: "SCUSAte ho sbagliato, volevo giustizia per PAMELA MASTROPIETRO, ma ho capito che colore razza non c'entra". Ultime notizie dall'aula(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 12:20:00 GMT)

Sparatoria di Macerata - Luca Traini chiede scusa : ‘Ho sbagliato’ : “Volevo solo fare giustizia contro i pusher” ha detto Luca Traini durante il processo in Corte D’Assisi che lo vede coinvolto per un la Sparatoria contro alcuni stranieri avvenuta a febbraio scorso nella città di Macerata. Era il 3 febbraio quando Traini, armato di pistola, aveva sparato numerosi colpi contro dei migranti in pieno giorno, un momento drammatico per la città marchigiana che in pochi mesi è diventata il simbolo della lotta contro ...

Cursi - Sparatoria nel Salento : uccisi in strada padre - figlio e zia. Arrestato il presunto assassino : è il vicino di casa : Una strage. È di tre morti e un ferito il tragico bilancio di una sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri in strada a Cursi, in via Tevere. Sul posto sono intervenuti carabinieri,...

Sparatoria e inseguimento tra auto e moto a Bari - morto un ventiquattrenne : Una persona è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita in un conflitto a fuoco avvenuto nella periferia di Bari, tra persone in moto e altre a bordo di un'auto. La Sparatoria, a quanto si apprende, è cominciata nel rione Carbonara. Si è conclusa vicino allo stadio San Nicola: secondo una prima ricostruzione, si sarebbero fronteggiati a colpi d'arma da fuoco gli occupanti dell'auto e i passeggeri della moto. ...

