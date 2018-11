Sotto la parità il settore viaggi e intrattenimento | -0 | 57%

Sotto la parità l'indice dei titoli bancari in Italia - -0 - 64% - : Registra una modesta discesa il comparto bancario a Piazza Affari , mentre l' EURO STOXX Banks consolida i prezzi della vigilia. Il settore bancario Italiano ha aperto a quota 8.176,16, in calo dello ...

Borsa svizzera torna Sotto la parità : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Sotto la parità l'indice del settore alimentare italiano - -0 - 37% - : Si muove poco Sotto i livelli della vigilia il comparto alimentare a Piazza Affari , mentre l' EURO STOXX Food & Beverage registra un buon rialzo. Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a quota 78.

Disparità di genere possono ridurre sopravvivenza di bambine al di Sotto dei 5 anni : In Italia il Gender Inequality Index, GII, spiega Gallo all'ANSA è di 0,085, il range va da un minimo di 0,04 in Svizzera a un massimo di 0,767 in Yemen con una media di 0,36 nel mondo'. È emerso, ...

Sotto la parità il comparto chimico italiano - -0 - 31% - - modesta la discesa registrata da Aquafil : Si muove poco Sotto i livelli della vigilia l' indice del settore chimico , mentre l' EURO STOXX Chemicals registra un buon rialzo. Il FTSE Italia Chemicals ha aperto a quota 17.951,42, in ribasso di ...

Mercati europei deboli. Milano poco Sotto la parità : Milano chiude la seduta poco sotto i livelli della vigilia , in sintonia con le altre Borse di Eurolandia. Intanto la piazza Newyorkese è positiva con l' S&P-500 , che segna un incremento dello 0,76%. ...

Sotto la parità il settore viaggi e intrattenimento - -0 - 58% - . Giornata no per Juventus : Si muove poco Sotto i livelli della vigilia il comparto viaggi e intrattenimento , mentre l' EURO STOXX Travel & Leisure registra un buon rialzo. Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a quota 39.

Piazza Affari - indici Sotto la parità Spread in rialzo a 321 punti base : Ancora una seduta all'insegna delle vendite. Le Borse europee avviano la giornata all'nsegna della prudenza. A Piazza Affari, il Footsie Mib apre leggermente sotto la parità. Sul secondario, Spread in salita Segui su Affaritaliani.it

Lo Stato tiene le scuole paritarie Sotto scacco Ma così peggiora l'istruzione e limita la libertà : Giancristiano DesiderioDario Antiseri e Anna Monia Alfieri, un filosofo e una religiosa, danno l'anima per la scuola della quale hanno un concetto che se non arriva a Dio poco ci manca. Ma se il lavoro d'insegnamento è così alto, lo si dovrà concepire come dipendente dallo Stato o non, piuttosto, come una necessaria e libera attività umana? Il filosofo e la religiosa, naturalmente, propendono per questa seconda idea di scuola e giustamente ...

Sotto la parità il comparto immobiliare italiano - -0 - 56% - - perde molto Aedes : Leggermente negativo l' indice delle società immobiliari in Italia , mostrando un andamento simile all' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Real Estate REITs ha esordito a quota 12.035,56, con un ...

Parità di genere - Oxfam : in Italia 1 donna su 4 è Sottoccupata. La testimonianza : “Ai colloqui mi chiedono se voglio figli” : In Europa una donna dovrebbe lavorare 59 giorni in più per arrivare ad avere lo stesso stipendio del proprio marito e in Italia 1 su 4 è sottoccupata. A rivelarlo è il nuovo rapporto pubblicato da Oxfam, la confederazione internazionale di organizzazioni non profit che si dedicano alla riduzione della povertà globale, che prende in considerazione i 28 paesi membri dell’Unione europea. I dati restituiscono un quadro allarmante per la Parità ...

Piazza Affari poco Sotto la parità - attesa per vertice governo su Def. FTSE MIB -0 - 23% : Ieri il ministro dell'economia Giovanni Tria è rientrato a Roma dopo aver preso parte all'Eurogruppo, senza trattenersi per l'Ecofin di oggi, vi parteciperà il direttore generale del MEF, Alessandro ...

Wall Street apre Sotto la linea di parità : Avvio sotto la linea di parità, per la Borsa di New York . Il Dow Jones scivola dello 0,09%. Sulla stessa linea lo S&P-500 che cede lo 0,12% Pressoché invariato il Nasdaq 100 , -0,11%,. Dal fronte ...