Soleto | una strana polvere gialla piove dal cielo e macchia tutto | Procura al lavoro

Blastingnews

: Lecce, una strana pioggia gialla «macchia» Soleto: Procura al lavoro - LaGazzettaWeb : Lecce, una strana pioggia gialla «macchia» Soleto: Procura al lavoro -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) È stata definita come una sorta di pioggerellina acida, che, dai pavimenti dei balconi fino alla carrozzeria delle auto. È veramente un mistero quanto sta accadendo da alcuni giorni a, piccolo paesino del leccese. Sopratall'inizio di questa settimana, a causa della nebbia e della forte umidità, una polverinasi è posata dapper, e non si riesce a toglierla. In seguito alla segnalazione dei cittadini, preoccupati per questo strano fenomeno, ladi Lecce ha aperto un'inchiesta. Il pm Elsa Valeria Mignone vuole vederci chiaro, e nelle scorse ore ha acquisito una dettagliata relazione sul fenomeno. Il sospetto è che sia un fenomeno dovuto all'inquinamento ambientale. Campionamenti dei Carabinieri Forestali e dei Vigili Urbani Come riferisce la Gazzetta del Mezzogiorno, lunedì mattina in paese si sono recati i Carabinieri Forestali e i Vigili ...