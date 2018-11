Smog : Legambiente - Padova ad oggi quarta città più inquinata d’Italia : Sono già 11 le città già fuorilegge per aver superato il limite di 35 giorni all’anno con concentrazioni medie di PM10 superiori a 50 microgrammi/metro cubo, a partire da Lodi con 57 giorni, seguita da Torino con 56, Milano con 47 e poi Padova con 44. Nonostante le piogge e quindi le condizioni favorevoli alla dispersione dell’inquinamento, lo Smog nelle città italiane non sembra dare tregua, anzi verosimilmente da qui alla fine dell’anno molte ...

Smog : Legambiente - a Brescia la situazione peggiore in Lombardia (2) : (AdnKronos) - "Anche quest'anno per i polmoni dei lombardi non c'è stata soluzione di continuità tra l'inquinamento estivo da ozono e quello invernale" dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. "La consapevolezza dei cittadini e la partecipazione delle comunità, che sono alla b

Smog : Legambiente - a Brescia la situazione peggiore in Lombardia : Milano, 14 nov. (AdnKronos) - Lo Smog non dà tregua in Lombardia, dove tutti i capoluoghi di provincia hanno superato almeno in una stazione i 25 giorni di tolleranza per Pm10 superiori a 50 microgrammi/metro cubo. Brescia, la città con la situazione peggiore della regione, secondo le elaborazioni d

Smog - Legambiente : a Milano 5° giorno di superamento del PM10 : Oltre al problema dell’odore acre a Milano dopo l’incendio di domenica scorsa, c’è anche quello dell’inquinamento da polveri sottili: l’allarme viene lanciato da Legambiente Lombardia. Nel capoluogo lombardo si registra il 5° giorno consecutivo di superamento della soglia per le polveri sottili (50 microg/mc), il 41° dall’inizio dell’anno. La conseguenza sarebbe l’entrata nella fase di emergenza ...

Smog - Legambiente : in Lombardia aria insalubre e fuorilegge 1 giorno su 2 : “Il numero fatidico è 35: la quantità di giorni in cui la fin troppo generosa normativa tollera una concentrazione di polveri sottili sopra la soglia dei 50 microgrammi/mc. Soglia che a Milano è stata superata ben tre volte dall’inizio di ottobre, nonostante i riscaldamenti domestici siano ancora spenti. Ennesima dimostrazione di come la responsabilità maggiore delle emissioni urbane sia da ricercare nei troppi veicoli a motore, ...

Emissioni auto - proposta Legambiente al governo su fisco e incentivi : “Meno Smog tassando chi inquina di più” : Più inquini più paghi. La benzina meno cara del gasolio, voucher di mobilità sostenibile di mille euro a chi rottama la vecchia auto, incentivi sino a 6mila euro per chi ne acquista una elettrica. Nel giorno in cui scatta in diverse città italiane di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna il blocco della circolazione dei mezzi più inquinanti (norme dettate dall’Accordo di Bacino Padano), Legambiente lancia una sfida al governo ...