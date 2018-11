Simona Ventura e Bettarini parlano del futuro del figlio in tv VIDEO

Simona Ventura - il messaggio d’amore per il figlio Giacomo su Instagram : Simona Ventura celebra i 18 anni del figlio Giacomo con un post su Instagram. La conduttrice ha postato sul suo profilo social un video che ripercorre l’infanzia del secondogenito, dalla nascita fino ad oggi. Nelle foto amarcord vediamo Giacomo piccolissimo insieme alla sua mamma, scopriamo le vacanze di famiglia, le cene con papà Bettarini e quelle con zia Sara, ma anche il legame fortissimo con il fratello Niccolò e la sorellina ...

Simona Ventura : "Gerò Carraro? Ci siamo lasciati - tra noi bene infinito" (foto) : «Immaginavo che i paparazzi ci avrebbero fotografati insieme e, per evitare chiacchiere e speculazioni, io e Gerò abbiamo raccontato la verità sui social: ci siamo lasciati! Ma il bene tra noi è infinito. Con il rispetto di chi ha condiviso un pezzo di vita insieme, andremo avanti con il sorriso. Questa è la sola e unica verità».prosegui la letturaSimona Ventura: "Gerò Carraro? Ci siamo lasciati, tra noi bene infinito" (foto) pubblicato ...

Simona Ventura e il compagno Gerò Carraro si lasciano con un video sui social. Ma alla fine si baciano : Simona Ventura e il compagno Gerò Carraro annunciano la propria rottura con un video su Instagram. “Le grandi storie d’amore si possono definire tali perché dopo rimane un profondo rispetto” esordisce Ventura, mentre scorrono alcune immagini della coppia felice. “Ci vorremo sempre bene” dicono i due, che chiudono il video con un bacio. L'articolo Simona Ventura e il compagno Gerò Carraro si lasciano con un video sui ...

