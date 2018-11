adnkronos

: Siedi, leggi, viaggia. La biblioteca di Rekeep - bolognatoday : Siedi, leggi, viaggia. La biblioteca di Rekeep - Nutizieri : Siedi, leggi, viaggia. La biblioteca di Rekeep - alfredapples : Gran finale di “SIEDI, LEGGI E VIAGGIA! LA BIBLIOTECA DI Rekeep' con un programma di iniziative volte a celebrare l… -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) L'azienda di facility management più importante d'Italia, Manutencoop compie 80 anni e per l'occasione cambia nome in. Per celebrare un anniversario così importante l'azienda, che opera in ...