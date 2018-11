SIAS svela i conti Nominati nuovi vertici

Crozza-Toninelli a Che fuori tempo che fa svela con entuSIASmo il suo progetto per il ponte di Genova : In apertura della prima puntata della nuova stagione di Che fuori tempo che fa su Rai 1, Maurizio Crozza veste i panni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli e svela con ‘entusiasmo’ il suo progetto per la ricostruzione del ponte di Genova. L'articolo Crozza-Toninelli a Che fuori tempo che fa svela con entusiasmo il suo progetto per il ponte di Genova proviene da Il Fatto Quotidiano.