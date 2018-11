Si opera al naso per essere più bella | 36enne entra in coma e lotta tra la vita e la morte

viaggi.ilmattino

: Laura ora sta lottando tra la vita e la morte: - DonnaFanpage : Laura ora sta lottando tra la vita e la morte: - AvvDevil : RT @SiamolaGente: SE LO STATO AVEESSE ASCOLTATO LE PROTESTE DE LAGGENTE, NON SOLO NON AVREMMO L’AUTOSTRADA DEL SOLE E Q U A L S I A S I. O… - parens12 : @leopinionidiAle @c_appendino E' un opera difensiva...che serve prorpio a chi si oppone...la paga l'italia la franc… -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Sialperpiù, oratra lae la. Laura Avila,di Dallas, negli Usa, è andata in arresto cardiaco per 4 minuti mentre si trovava su l tavolotorio in ...