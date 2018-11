optimaitalia

: Si sarà fatto perdonare Martino? La nuova puntata di #SKAMItalia da mezzanotte su TIMVISION - TIM_vision : Si sarà fatto perdonare Martino? La nuova puntata di #SKAMItalia da mezzanotte su TIMVISION - GioPao9 : Si fa perdonare #TIM dopo i problemi sul credito residuo: ufficiale un regalo dal 14 novembre - OptiMagazine : Si fa perdonare #TIM dopo i problemi sul credito residuo: ufficiale un regalo dal 14 novembre… -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Sta facendo discutere moltissimo in questi giorni la questione relativa aiTIM, nell'ambito di un'anomalia davvero strana che ad inizio settimana ha visto tanti utenti addebitarsi cifre più o meno elevate all'interno della propria area utente. La compagnia telefonica non ha mai nascosto il bug e, va detto, è intervenuta nel giro di poche ore tornando a mostrare la cifra esatta sul. In più, nella giornata di ieri abbiamo avuto la possibilità di analizzare più da vicino le giustificazioni ufficiali da parte dell'operatore, grazie alla diramazione di un'apposita nota, come avrete notato dal nostro articolo.Stando alle indiscrezioni, per nulla ufficiali, lo premetto, oggi 14 novembre dovrebbe scattare ufficialmente la promozione con cui la compagnia telefonica proverà a farsiTIM di due giorni fa, nonostante il disservizio a conti fatti ...