Senato | passa il condono edilizio per Ischia

In Senato passa condono Ischia : ... Vincenzo Carbone, Luigi Cesaro, Antonio Pentangelo, Paolo Russo e Carlo Sarro - ritiriamo l'autosospensione dai gruppi e riprendiamo appieno la nostra attività politica, ringraziando il capogruppo ...

Senato - passa il condono per Ischia : emendamento bocciato : Nel decreto per Genova torna il condono edilizio per Ischia. L'Aula del Senato lo ha reintrodotto, respingendo l'emendamento all'articolo 25 che ieri aveva presentato Forza Italia e...

Passa con la fiducia al Senato il dl sicurezza - ma si consuma lo strappo dei 5 dissidenti M5s : Palazzo Madama approva il testo con 163 si, 59 no e 19 astenuti. Falco, Nugnes, Fattori, Montero e La Mura deferiti ai probiviri del Movimento. Il provvedimento è atteso all'esame della Camera dal 22 ...

Dl sicurezza - ok dal Senato con 163 sì : il testo passa ora alla Camera - Tre voti 'dissidenti' tra le fila M5s : Via libera del Senato al decreto sicurezza con 163 sì, 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il decreto, che è stato approvato con il voto di fiducia , ora passa al vaglio ...

Decreto Sicurezza - via libera del Senato : il testo passa alla Camera : Via libera del Senato al Decreto Sicurezza con 163 Sì, 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il Decreto legge Sicurezza e immigrazione n. 113/2018, che è stato approvato con il voto di fiducia, ora passa al vaglio della Camera. “Sono felice. Mi ero impegnato ad approvare questo Decreto che porta più Sicurezza nelle nostre città, che mette un argine all’immigrazione fuori controllo e rispedisce a casa furbetti ...

Midterm : la Camera passa ai dem - il Senato no : Trump aveva fatto di questa tornata elettorale un referendum su di lui: il fatto di avere perso il controllo della Camera ostacolerà il suo operato fino al 2021.

Decreto Genova - la Camera approva il testo. Ora passa al Senato : Via libera della Camera al Decreto Genova, che va ora in Senato per la seconda lettura. I voti a favore sono stati 284, Lega, M5s, Fdi,, i contrari 67, Pd,Leu,, e 41 gli astenuti, Fi,. Il via libera ...

Legittima difesa - la legge della Lega passa al Senato - Salvini : 'Dalle parole ai fatti' : Avanza a grandi passi quella che se, tramutata in legge, sarebbe una grande vittoria della Lega. Il Senato ha, infatti, ha approvato quella che è una norma nuova di zecca in tema di Legittima difesa. Un testo che è passato senza troppi problemi a giudicare dai numeri 195 favorevoli, 52 contrari ed un astenuto e che adesso deve fare lo stesso alla Camera dei Deputati affinché prosegua il suo percorso prima di entrare in vigore. [VIDEO] Si tratta ...

Legittima difesa - via libera del Senato Ora passa alla Camera. Sì da Forza Italia : Con la nuova modifica dell’art. 52 del Codice penale, voluta dalla maggioranza giallo-verde, la magistratura avrà meno paletti per chiedere l’archiviazione del fascicolo