L'del, durante l'esame del Decreto Genova, respinge l'contro il condono edilizio a. Il discussoall'articolo 25 era stato presentato ieri da FI ed era stato approvato in Commissione battendo così la maggioranza. Con la bocciatura della proposta di modifica si torna di fatto al testo iniziale dell'articolo, per cui restano il riferimento e l'appplicazione della legge sul condono del 1985 (la n.47) per le istanze pendenti su immobili danneggiati dal sisma di un anno fa.(Di mercoledì 14 novembre 2018)