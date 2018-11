Sempre più cloud | sicurezza e analisi dei dati nel mondo di Attiva Evolution

La voce della Politica Coldiretti Sempre più sindacato di filiera : si rafforza l'accordo con la Di Leo : ... l'auspicio è che continui a crescere l'interesse verso gli accordi di filiera da parte del mondo dell'agricoltura, per poter fare utilizzo su larga scala di questi grani pregiati e di altissima ...

Tantissime novità per quello che sarà il "Natale Più" bello di Sempre : In ogni edizione cerchiamo di aggiungere un tassello, creare allestimenti migliori, spettacoli, eventi che favoriscano l'affluenza di turisti, cosi da permettere ai nostri commercianti di poter ...

Ikea : la casa è Sempre più luogo di lavoro : ... grazie a questo lavoro, abbiamo la possibilità di guardare da vicino come le persone vivono la loro vita in casa e come cambia nel tempo il concetto di abitare, in Italia e nel mondo' spiega ...

Elefanti - Sempre più femmine senza zanne : evoluzione anti-bracconieri? : Charles Darwin ne sarebbe affascinato. In alcune zone dell’Africa australe nascono sempre più elefantesse senza zanne. E fra gli zoologi si fa strada l’ipotesi che possa trattarsi di un adattamento indotto dalla pressione dei bracconieri sulle popolazioni superstiti dei pachidermi. Le zanne presentano il fatale svantaggio evolutivo di attrarre i cacciatori di frodo e venire uccisi. La genetica delle popolazioni di Elefanti africani ...

Andrea Zenga e Alessandra Sempre più vicini : la coppia vola in Spagna : Tra Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga, dopo la crisi sopraggiunta a Temptation Island, sembra sia tornato il sereno. La coppia che, come tutti ricorderanno, si è detta addio al termine del reality delle tentazioni, anche a causa anche dell'ex tentatore Andrea Cerioli, dopo alcuni mesi di lontananza, pare abbia deciso di ricostruire il loro rapporto. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati, ma gli avvistamenti di questi ...

Speed skating - Coppa del Mondo 2018-2019 : una nuova Francesca Lollobrigida. Non solo mass start per un’atleta Sempre più eclettica : Le temperature stanno scendendo e i pattini sono pronti. La stagione dello Speed skating è ormai alle porte e dal 16 al 18 novembre, sul Meiji Hokkaido-Tokachi Oval di Obihiro (Giappone), lo spettacolo della Coppa del Mondo prenderà il via. L’Italia è pronta per un’altra sfida e dopo i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang, tra altri e bassi, la compagine guidata da Maurizio Marchetto è decisa ad affrontare le squadre più forti ...

FIM ISDE – Italia Sempre più leader nel Trofeo Junior : FIM ISDE, Day 2. L’Italia consolida la leadership nel Trofeo Junior e guadagna il 3° posto nel Trofeo Nella seconda giornata della Six Days la Maglia Azzurra ha dato ottimi segnali. Nel Trofeo Junior i giovani hanno incrementato il vantaggio sulla seconda posizione – ora occupata dagli Stati Uniti – portandolo a 2’47’’. Nel Trofeo la squadra Italiana è risalita dal quarto al terzo posto scavalcando la Spagna e portandosi alle spalle ...

La Pixel Experience per OnePlus 6 è Sempre più golosa : arriva anche Now Playing - ecco il link : Avete un OnePlus 6 e siete pure soddisfatti ma vi ronza in testa l'idea di provare un Google Pixel? Rimettete in tasca il portafogli e non abbiate paura L'articolo La Pixel Experience per OnePlus 6 è sempre più golosa: arriva anche Now Playing, ecco il link proviene da TuttoAndroid.

Incendi in California : il piu' distruttivo di Sempre. Aumentano vittime e dispersi [VIDEO] : Devastanti Incendi in California, Aumentano le vittime. Scenario infernale. Il ventodi "Satana", paragonabile a livello meteorologico al nostro "Foehn", sta letteralmente devastando la California :...

Italiani Sempre più pazzi per la Pizza : è la “schiscetta” preferita - ecco i gusti più ambiti : Mette d’accordo tutti (24%), è fra i più conosciuti ed invidiati della cucina italiana (31%): per un italiano su due (52%) la Pizza a pranzo, batte pasta (43%) insalate (13%) e panini (39%). Tutti la amano, tant’è che c’è chi la mangerebbe ogni giorno (4%), perché “dà una certa soddisfazione a livello emotivo” (39%) e perché, essendo versatile, può essere mangiata ovunque (13%). Per il 14%, poi, favorisce la condivisione, rituale effettuato con ...

MotoGp – Lorenzo Sempre più protagonista su Twitter : la risposta ai complimenti di un fan è sorprendente [FOTO] : Jorge Lorenzo simpatico e sorprendente: il maiorchino della Ducati e la risposta tutta da ridere ai complimenti di un tifoso su Twitter E’ tutto pronto per l’ultimo round della stagione 2018 di MotoGp: i piloti si sfideranno domenica per il Gp di Valencia che porrà del tutto fine al Mondiale 2018. Marquez, già col settimo titolo Mondiale in tasca, lotterà per regalare alla Honda il titolo dei Team, mentre Rossi e Vinales si ...

Sempre più caldo - meno nevicate e forti piogge : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Instant insurance Sempre più diffusa - non solo per sport e turismo ma anche per elettrodomestici e device : Sono sempre più diffuse in Italia le micropolizze legate all'Instant insurance . Si tratta di assicurazioni con coperture temporanee e di brevissima durata, calibrate su precise esigenze nel momento ...

Sondaggi elettorali : la Lega torna a crescere - M5s perde Sempre più consensi : Il Movimento 5 Stelle soffre nella competizione con la Lega, e si amplia sempre di più il gap che li divide. Mentre il partito di Matteo Salvini gravita costantemente intorno e oltre il 30% dei consensi, il Movimento di Luigi Di Maio perde voti e questa settimana, secondo il Sondaggio realizzato da Swg per La7, si attesta al 27,4%. Quasi un punto in meno rispetto a sette giorni fa e il 4,3% di distacco dalla Lega.Continua a leggere