Selezioni e casting | si ricercano Hostess di bella presenza per evento

Casting per la serie tv Blood & Treasure a fine ottobre - come partecipare alle Selezioni per figuranti : Proseguono in Italia i Casting per la nuova serie tv Blood & Treasure, produzione internazionale che nelle prossime settimane si sposta a Torino. Creata e sceneggiata da Matt Federman e Stephen Scaia, diretta da Stephen Boyum, Tawnia McKiernann e Michael Dinner la serie tv di CBS è incentrata sulla storia di un esperto di antichità che incontra un ladro di opere d'arte col quale instaura un insolito sodalizio: i due si alleano per ...

RAI - Casting e provini : aperte le Selezioni per chi vuole lavorare nello spettacolo : La RAI Radiotelevisione Italiana offre interessanti opportunità lavorative. Chi volesse entrare nel mondo televisivo e dello spettacolo in vari ruoli, come quello di attore, conduttore, pubblico, figurante o concorrente, potrà soddisfare la propria ambizione attraverso alcuni Casting e provini attualmente aperti. Per candidarsi è necessario visitare la pagina dedicata ai provini e Casting dell’azienda ed effettuare l’iscrizione all’offerta ...

Casting comparse per Gomorra 4 in provincia di Salerno a ottobre - come partecipare alle Selezioni : Nuovi Casting per selezionare comparse per Gomorra 4, stavolta a Salerno. In attesa del debutto della quarta stagione di Gomorra La Serie su Sky, atteso non prima della prossima primavera, continuano a ritmo serrato le riprese dei nuovi episodi. In un nuovo capitolo che dovrà fare a meno del personaggio di Ciro di Marzio (Marco D'Amore, ora regista di alcuni episodi della serie), proseguirà la saga dei Savastano e dei loro nemici in una ...

Casting per comparse ne I Medici 3 a Volterra : come partecipare alle Selezioni : Al via i Casting per comparse ne I Medici 3. Mentre sono in corso le riprese della terza stagione in Toscana, la produzione ha aperto le selezioni per figurazioni di ambo i sessi. In particolare, si cercano uomini e donne tra i 19 e i 60 anni di età per i nuovi episodi. Nel comunicato inoltre si leggono i dettagli del Casting: "Le riprese saranno effettuate dal 8 al 27 di Ottobre 2018 a Volterra. I candidati dovranno presentarsi muniti di ...

Skam Italia 3 ci sarà - aperti a Roma i casting per la terza stagione : come partecipare alle Selezioni : Skam Italia 3 ci sarà. Manca ancora l'ufficialità da TIMVision, che ha messo online la prima stagione della serie ispirata al format norvegese, ma sembra che il portale abbia intenzione di produrre anche un terzo ciclo di episodi. Nel frattempo, dal profilo Facebook di Extranew apprendiamo che la serie prodotta da Cross Productions ha aperto i casting per la terza stagione, le cui riprese si svolgeranno a Roma. Nel particolare, l'agenzia è ...