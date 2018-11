Scuola | certificato medico non obbligatorio dopo assenze in 8 regioni

Scuola - abolito l’obbligo del certificato medico per giustificare le assenze : È stato abolito ufficialmente l'obbligo che impone agli studenti di presentare a Scuola il certificato medico per giustificare le assenze superiori a cinque giorni continuativi. La nota è stata inviata a tutte le segreterie degli istituti italiani, e al momento otto regioni, quasi tutte al Nord, hanno aderito alla nuova norma.Continua a leggere

Veneto - agevolazioni libri di Scuola a stranieri solo con certificato - : Per avere il contributo regionale sui testi scolastici, i cittadini non comunitari devono presentare, oltre alla certificazione Isee, un documento sul possesso di immobili o percezione di redditi all'...