Scrisse ' Forza Vesuvio' su Facebook | assolta in Appello a Milano

Scrisse "Forza Vesuvio e forza Etna" su Facebook - assolta in appello consigliera leghista di Monza : In primo grado Donatella Galli era stata condannata a 20 giorni per discriminazione razziale. Per i giudici di secondo grado "il fatto non sussiste"