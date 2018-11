Scoperto gigantesco cratere sotto i ghiacci della Groenlandia

meteoweb.eu

: Gigantesco cratere scoperto in Groenlandia #cratere #svizzera - laregione : Gigantesco cratere scoperto in Groenlandia #cratere #svizzera - IsabellaTavilla : Scoperto un oceano gigantesco vicino al nucleo della Terra - sentieridipace : Scoperto un oceano gigantesco vicino al nucleo della Terra -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Sensazionale scoperta dal Museo di Storia NaturaleDanimarca, i cui dettagli sono stati pubblicati su “Science Advances“: è unica nel suo genere, in quanto per la prima volta vieneununaio continentale, quello di Hiawatha, in. A circa un km di profondità è statoungenerato dall’impatto con un meteorite: il diametro è di ben 31 km e rientra quindi nella “Top 25” dei crateri da impatto più grandi presenti sulla Terra. Ilè stato identificato grazie ai dati raccolti con misurazioni radar tra il 1997 e il 2014, nel corso di un progettoNASA il cui scopo era tenere traccia delle variazioni nella copertura di. Nel 2016 è stata poi condotta un’altra indagine utilizzando un sistema radar di nuova generazione. La conferma conclusiva è arrivata ...