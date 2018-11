Scoperta super-Terra a soli 6 anni luce di distanza | si chiama “Barnard’s Star b” | è il

meteoweb.eu

Scoperta una super fontana galattica

(Di mercoledì 14 novembre 2018) È stato scoperto un pianeta in orbita intorno alla stella di Barnard, adidalla. Questo risultato notevole, pubblicato dalla rivista Nature – è il frutto dei progetti Red Dots e CARMENES, che hanno già scoperto un nuovo mondo in orbita attorno alla stella più vicina a noi, Proxima Centauri. Il pianeta,to Barnard’sb, è ora il secondo esopianeta noto più vicino alla1. I dati raccolti indicano che il pianeta potrebbe essere una, con una massa di almeno 3,2 volte quella della, che orbita intorno alla stella ospite in circa 233 giorni. La stella di Barnard, la stella madre del pianeta, è una nana rossa, una stella fredda e poco massiccia, che illumina debolmente il mondo appena scoperto. Ladella stella di Barnard fornisce al pianeta solo il 2% dell’energia che lariceve dal Sole. La stella ...