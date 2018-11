Schumacher | Corinna rompe il silenzio ma la privacy resta totale

Michael Schumacher - la verità sulla lettera di Corinna : è stata scritta due anni fa : Una lettera, la prima e unica di Corinna , la moglie di Michael Schumacher , con una rivelazione: 'E' un combattente e non si arrenderà '. Peccato che quella missiva non sia di questi giorni. E' stata ...

Schumacher - l'amore di Corinna e la crudele realtà di oggi : Chi lo ha visto, chi lo vede regolarmente racconta di un uomo precocemente invecchiato. I capelli sono tutti bianchi. Il volto è attraversato dalle rughe. Dagli occhi purtroppo non è possibile ...

Schumacher - la moglie Corinna rompe il silenzio 'E un combattente e non si arrenderà' : BERLINO - Ancora una volta il potere e la forza della musica sono stati in grado di abbattere muri. A crollare, in questo caso, è stato quello del silenzio, eretto da Corinna Schumacher, tornata a ...

La lettera di Corinna che fa sognare i fans di Schumacher : 'Combatte - non mollerà' : Il poster commemorativo ritrae Schumacher che vince il campionato del mondo di F1 con la Ferrari nel 2000. "E' un modo straordinario per celebrare la carriera iconica di Michael", ha detto Kehm. 13 ...

Corinna Schumacher - lettera a un musicista : 'Michael non si arrenderà' : L'unico contatto con il mondo esterno da parte della famiglia di Schumacher, infatti, avviene grazie alla fondazione no-profit Keep Fighting, ispirata ai valori di Michael e alla battaglia che lo ...

Michael Schumacher - la moglie Corinna parla per la prima volta : “È un combattente e non si arrenderà” : A cinque anni dal drammatico incidente che ha ridotto in coma il campione di Formula 1 Michael Schumacher, la moglie Corinna ha deciso di parlare per la prima volta. Lo fa in una lettera in risposta al musicista tedesco Sascha Herchenbach che ha composto una canzone in onore di Schumacher, “Born to Fight“. “Michael è un combattente e non si arrenderà” scrive Corinna che ringrazia il musicista che le ha inviato il cd con ...