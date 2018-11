Sarti | siamo tutti con Ruffo | intimidazioni inaccettabili

Anticorruzione - Sarti “Ci scusiamo per continui rinvii - opposizioni hanno diritto di lavorare” : “Stamattina ci sono stati una serie di rinvii delle Commissioni che hanno acuito i contrasti, per i quali mi scuso con le opposizioni. Le opposizioni hanno il diritto e il dovere di lavorare in Commissione, per questo mi dispiace di questi rinvii“. Lo ha detto la presidente della Commissione Giustizia della Camera, Giulia Sarti (M5s), a proposito degli slittamenti delle sedute per l’esame del ddl Anticorruzione L'articolo ...