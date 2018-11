Sapere è Potere | I Decenni – Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Quante serate avete trascorso in compagnia con amici e parenti mettendo alla prova la vostra conoscenza con? Quest’oggi su gentile concessione Sony, vogliamo condividere con voi la nostradi I, il nuovo capitolo della serie, disponibile in esclusiva Playstation 4.: I: Iè un gioco Play Link, per tanto necessita dello smartphone per funzionare. Una volta scaricata ed installata l’applicazione, basterà lanciare il gioco su PS4 e stabilire la connessione con lo smartphone per giocare (richiesta la stessa rete Wifi). A distanza di un anno dal lancio di, White Studios porta nei salotti dei videogiocatori il nuovo capitolo della serie “I”, una versione migliorata e aggiornata del ...