Santiago Solari allenerà il Real Madrid fino al 2021

Real Madrid - Santiago Solari non si preoccupa della riconferma : “vivo alla giornata - per il bene del club” : Santiago Solari punta a conquistare la fiducia del presidente del Real Madrid e degli esigenti tifosi dei blancos Santiago Solari ha iniziato bene la sua esperienza sulla panchina del Real Madrid. Ancora però non c’è stata alcuna ufficializzazione in merito al suo contratto, sarà a tempo oppure riuscirà a guadagnarsi la fiducia di Florentino Perez? Intanto però, Solari pensa a vivere quest’esperienza giorno dopo giorno: ...