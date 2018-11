Sanità | sangue sicuro | microbiologi e trasfusionisti contro virus emergenti

Sanità - immunodeficienze : Aip lancia il ‘patto di sangue’ per la salute dei pazienti : Un “patto di sangue”, per dare una spinta etica e solidale affinché si innalzi ancora di più il livello di quantità ed efficienza nella donazione e raccolta di sangue e plasma, indispensabile per la produzione di medicinali plasmaderivati alla base di terapie spesso salvavita, come quelle per i pazienti che soffrono di una immunodeficienza primitiva. E’ questo l’obiettivo dell’Associazione immunodeficienze primitive ...