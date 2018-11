Sanità | quali sono le potenziali applicazioni della Business Intelligence?

Spese sanitarie detraibili - quali sono : la Guida dell’Agenzia delle entrate : Non tutti sono pienamente a conoscenza delle Spese sanitarie detraibili, cioè quelle che si possono portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, anche se in effetti queste sono la fetta più ampia delle detrazioni di cui hanno usufruito gli italiani nel 2017, stando ai dati dell’Agenzia delle entrate, secondo i quali nel periodo di imposta 2017 sono stati presentati 720 milioni di dati riguardanti questo settore. Spesso non si ...