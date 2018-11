Samsung Galaxy F | smartphone pieghevole in arrivo entro Marzo

Samsung potrebbe affidarsi a partner cinesi per alcuni componenti della gamma Galaxy S10 : Samsung starebbe cercando di coinvolgere un numero maggiore di partner cinesi per contenere i costi di produzione della gamma Galaxy S10. L'articolo Samsung potrebbe affidarsi a partner cinesi per alcuni componenti della gamma Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Effetto gradiente debutta sul Samsung Galaxy S9 : colore Ice Blue in Cina : Anche i Samsung Galaxy S9 acquistano l'Effetto gradiente lanciato per la prima volta da Huawei e poi ripresa anche dai dispositivi Honor, e che pare stia collezionando successi a più riprese. Il colosso asiatico non vuole essere da meno, e dopo una prima sperimentazione che ha riguardato i middle-range Galaxy A9 Star e A9, ha finalmente deciso di sposare la causa anche per quanto riguarda i suoi top di gamma. L'Effetto gradiente proposto ...

Ritorno di fiamma per i Samsung Galaxy con Android Pie : cambia la gestione della memoria : Siamo sempre più vicini alla prima apparizione dell'aggiornamento Android Pie a bordo dei Samsung Galaxy compatibili, almeno per quanto riguarda la versione beta del pacchetto software, ma oggi 14 novembre è importante concentrarsi su alcuni aspetti specifici dell'upgrade, a poche ore di distanza dalla notizia riguardante la certificazione WiFi ottenuta dai modelli interessati (qui maggiori dettagli sotto questo punto di vista). Quali sono le ...

Stracciato l’S9 dal Samsung Galaxy S10? Dettagli completi su Exynos 9820 : Quanto potrà mai essere potente il Samsung Galaxy S10? Adesso abbiamo indicazioni più precise da darvi: il prossimo top di gamma del colosso di Seul incorporerà, almeno in determinati mercati (di cui non dovrebbe fare eccezione quello europeo), il processore Exynos 9820, realizzato con processo produttivo a 8nm LPP FinFET, assistito da NPU dedicata (grazie alla quale sarà possibile eseguire l'elaborazione relativa all'AI direttamente all'interno ...

Come sarà il Samsung Galaxy S10 : (Foto: Samsung) Si avvicina il nuovo anno e, con il 2019, anche le prime indiscrezioni sull’ondata di telefoni con la quale si apriranno i prossimi dodici mesi. Tra questi uno dei più attesi è ovviamente il Galaxy S 10 di Samsung, che in queste ore è stato descritto per la prima volta in modo abbastanza accurato da una fonte non ufficiale ma solitamente attendibile. Si tratta di Evan Blass, professionista dei leak ha tenuto fede al proprio ...

Galaxy F - il pieghevole di Samsung ha un prezzo e una data di uscita : Il primo prodotto davvero "foldable" di un grande produttore arriverà a marzo e costerà circa 1.800 dollari. Nel 2019 un milione di pezzi in consegna

Smartphone Android in offerta oggi 13 novembre : LG G7 - Moto G6 Plus - Huawei P20 Lite - Xiaomi Mi MIX 2 e Samsung Galaxy Note 9 : Gli Smartphone oggi in offerta sono: LG G7, Xiaomi Mi MIX 2, Moto G6 Plus, Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 13 novembre: LG G7, Moto G6 Plus, Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi MIX 2 e Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 potrebbe montare l’Infinity-O Display nella sua variante più economica : È quasi finita la tornata di smartphone del 2018 che già si parla ferocemente dei prossimi top di gamma del 2019. Primi fra tutti e sicuramente i più attesi nel mondo tech, ecco comparire i nuovi leggi di più...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus si aggiornano con le patch di sicurezza di novembre : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus si aggiornano con le patch di sicurezza di novembre. L'update è in roll out in Europa, per cui a breve arriverà anche in Italia L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus si aggiornano con le patch di sicurezza di novembre proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 potrebbe montaere l’Infinity-O Display nella sua variante più economica : È quasi finita la tornata di smartphone del 2018 che già si parla ferocemente dei prossimi top di gamma del 2019. Primi fra tutti e sicuramente i più attesi nel mondo tech, ecco comparire i nuovi leggi di più...

Samsung Galaxy A9 (2018) - lo smartphone da quattro fotocamere posteriori - disponibile in Italia a 629 euro : Samsung Galaxy A9 (2018), lo smartphone da quattro fotocamere posteriori, è disponibile in Italia al prezzo di 629 euro (per il momento solo da MediaWorld) L'articolo Samsung Galaxy A9 (2018), lo smartphone da quattro fotocamere posteriori, disponibile in Italia a 629 euro proviene da TuttoAndroid.

Nuove “conferme” per Samsung Galaxy S10 tra display - software e sensori : Secondo Evan Blass (@evleaks), Samsung Galaxy S10 sarà dotato di un display Infinity-O con un foro per la fotocamera anteriore, di un sensore di impronte ultrasonico integrato nel display, di tre fotocamere posteriori e della Samsung One UI. L'articolo Nuove “conferme” per Samsung Galaxy S10 tra display, software e sensori proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S8 - S8+ e Note 8 pizzicati con Android 9 Pie a bordo : Samsung Galaxy S8, S8+ e Note 8 sono stati avvistati per la certificazione presso la Wi-Fi Alliance con Android 9 Pie a bordo. Passi avanti per l'arrivo dell'ultima versione del robottino, anche se c'è ancora parecchio da attendere. L'articolo Samsung Galaxy S8, S8+ e Note 8 pizzicati con Android 9 Pie a bordo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ in Cina nella colorazione a gradiente Ice Blue : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ sono ufficialmente disponibili, per il momento solo in Cina, nella nuova colorazione a gradiente denominata Ice Blue. L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ in Cina nella colorazione a gradiente Ice Blue proviene da TuttoAndroid.