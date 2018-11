calcioweb.eu

: #Sampdoria, striscione di incoraggiamento dei tifosi alla ripresa degli allenamenti - CalcioWeb : #Sampdoria, striscione di incoraggiamento dei tifosi alla ripresa degli allenamenti - apetrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Striscione dei tifosi: siamo con voi - napolimagazine : SAMPDORIA - Striscione dei tifosi: siamo con voi -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) “Seppelliamo le chiacchiere con l’urlo della Sud. Forza ragazzi, siamo con voi!“. È loapparso oggi a Bogliasco, quartier generale delladopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico Giampaolo. Il messaggio è stato firmato dagli Ultras Tito Cucchiaroni, che hanno voluto dare la carica visto che è iniziato il contorovescia verso il derby col Genoa in programma il 25 novembre. Un segnale chiaro e forte di sostegno da parte della tifoseria blucerchiata, nonostante il magro bottino di un punto conquistato nelle ultime quattro gare e gli undici gol subiti negli ultimi tre match. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolodideisembra ...