Salvini ora teme l’isolamento dell’Italia in Europa E si affida al «piano dei piccoli

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 : Giuseppe Sala “Apertura di Salvini molto interessante” - Luca Zaia “Candidatura va sostenuta ancora di più” : Sembra tutto filare per il verso giusto nella candidatura di Milano e Cortina per le Olimpiadi Invernali del 2026. Oggi, dopo anche il referendum di Calgary che ha praticamente messo fuori dai giochi la città canadese, alcune delle principali figure politiche italiane sembrano aver trovato la giusta comunione d’intenti. Il Ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha parlato della candidatura italiana: “Ho visto il progetto, è uno di ...

Manovra - Giuseppe Conte in minoranza. Premier asfaltato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il retroscena : Il retroscena del Messaggero sulla notte del 'no' alla Commissione Ue sulla Manovra ritrae un Giuseppe Conte in grave difficoltà perché lui, insieme al ministro dell'Economia Giovanni Tria , era l'...

Calcio - Salvini : Violenza su arbitri emergenza educativa - ora basta : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Eleonora - la "vecchietta" che ha contestato Salvini : "Perché non combatte i criminali veri?" : Eleonora ha urlato "buffone" a Matteo Salvini ed è stata portata in commissariato, trattenuta per un paio d'ore e denunciata perché si è rifiutata di mostrare il documento di identità. Al Fatto Quotidiano, la 59enne romana si dice "preoccupata" per "il clima strano, brutto" che c'è in Italia."È possibile che una 'vecchietta' venga placcata perché fischia un politico? Io sono una rompipalle (ride) ...

Salmo su Salvini : 'Questione di 'ignoranza' - i ragazzini non capiscono certe cose' : Nei giorni scorsi hanno fatto molto discutere alcune dichiarazioni rilasciate da Salmo in un'intervista presente nell'ultimo numero di Rolling Stone, uscita in tutte le edicole venerdì scorso, stesso giorno in cui l'artista sardo classe 1984 ha pubblicato il suo ultimo album 'Playlist'. Il rapper si è schierato duramente contro i sempre più numerosi ascoltatori di musica hip hop che allo stesso tempo si dichiarano candidamente convinti ...

Salvini contro il valore legale della laurea : "Aboliamolo". Bussetti : "Per ora non è in programma" : Il vicepremier alla scuola di politica della Lega: "università serbatoi elettorali, questione da affrontare". Il ministro dell'Istruzione: "Prima modifiche sulla scuola"

Milano - Mirabelli - PD - : paradossale che Salvini attacchi Sala mentre non ha ancora risposto per la sicurezza di Rogoredo : Ma è paradossale che un Ministro degli Interni che si occupa di tutto dall'economia alla politica estera meno di rendere più sicure le nostre città, faccia osservazioni a Sala. Noi, ad esempio, ...

Ci siamo - ora Salvini scelga : Piazza Castello a Torino trasformata in piazza delle libertà. Quarantamila persone si sono ritrovate spontaneamente insieme, senza sventolare alcuna bandiera politica, per dire basta ai 'No Tav' ma ancora prima 'no' alle politiche illiberali e oscurantiste di questo governo. La manifestazione di ieri ricorda, nella composizione sociale dei partecipanti e ...

Roma - Salvini : non esiste mia opa - ora però fare di più e meglio : Roma, 11 nov., askanews, - L'assoluzione in primo grado della Sindaca di Roma Virginia Ragvgi 'è una buona notizia' perchè 'da cittadino italiano e da amico di Roma, sono contento che non sia una ...

Raggi assolta rilancia : "Fallita Opa di Salvini - ora mi aspetto soldi e poteri". Oggi a Roma il referendum Atac : "E' fallita l'Opa di Salvini su Roma" così Virginia Raggi, all'indomani dell'assoluzione, in un intervista a Il Fatto Quotidiano. "La Lega aveva provato a lanciare un'Opa su Roma ma ha fatto veramente male i conti. Speravano di arrivare prima della scadenza della mia giunta per raccoglier e i frutti di quello che abbiamo seminato in questi due anni e mezzo. Il Carroccio ora dovrebbe pensare a rispettare il contratto di governo. Per ...

Meloni promuove referendum per sì a Tav : 'ora Salvini si schieri' : Roma, 11 nov., askanews, - 'Fratelli d'Italia sa da che parte stare noi scendiamo in campo per il futuro dell'Italia e invitiamo i cittadini a venire a firmare ai nostri banchetti per il referendum ...

Salvini - assoluzione Raggi una buona notizia - ora siano i cittadini a giudicare : "Una buona notizia". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentato l'assoluzione del sindaco di Roma, Virginia Raggi. "È giusto - ha aggiunto - che i cittadini giudichino un'amministrazione non in base alle indagini che finiscono in nulla come in questo caso ma in base alla qualità della vita. Quindi i romani giudicheranno l’amministrazione dei 5 Stelle in base a come ...

Raggi : "Assolta perché ho lavorato per il bene della città" | "E' finita l'opa di Salvini su Roma" : Dopo la sentenza di assoluzione per falso il sindaco di Roma rilancia: "Il nostro faro resta il programma con i suoi obiettivi: chi si impegna a Raggiungerli resta con me, chi non lo fa è fuori". Al governo: "Ora ci diano soldi e poteri"

Raggi assolta - Salvini : 'Ora giudicheranno i romani' : Lui e Romeo, quest'ultimo ex capo della segreteria politica di Raggi 'si comportavano in maniera autoreferenziale e arrogante, Marra almeno manteneva sempre un bon ton istituzionale, mentre Romeo era ...