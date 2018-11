Salvini e gli attacchi ai giornalisti | quelli con i pregiudizi li evito Repubblica e

Manovra - Bruxelles prepara le sanzioni. Salvini : "Hanno sbagliato a capire" : Il governo gialloverde ha scoperto le carte: la Manovra economica non cambia di una virgola. La lettera inviata nella notte alla Commissione europea coferma le previsioni di cresciota all'1,5% e, ...

Manovra - Salvini : se Ue pensa a sanzioni ha sbagliato a capire : Noi faremo il contrario», garantisce poi il leader del Carroccio intervistato a 'Radio anch'io', Radio 1 Rai, riferendosi ancora alla lettera con cui il ministro dell'Economia Giovanni Tria conferma ...

Ghali : 'Votano Salvini - ma portano i figli ai miei concerti : è un cortocircuito' : Bisogna alzare gli occhi come verso la Madonnina del Duomo per incontrare lo sguardo di Ghali, altissimo, giocatore di basket mancato, e ancora più su finisce la sua pagoda di dreadlock. Ieri al ...

Matteo Salvini a tutto campo : su Virginia Raggi - Ilaria Cucchi - la manovra - i rapporti con Bruxelles - le Olimpiadi - gli arbitri e Higuain : Matteo Salvini, ministro dell?Interno e vicepremier. La sua leadership è sempre più forte, mentre il centrosinistra sembra fare sempre più fatica in questo momento. Lo vede...

Maurizio Costanzo show con Matteo Salvini - ecco gli ospiti della puntata (Anteprima Blogo) : L'occasione è davvero molto ghiotta, stasera mercoledì 14 novembre, come vi abbiamo già dato conto, in seconda serata su Canale 5 un appuntamento imperdibile con una puntata specialissima del Maurizio Costanzo show con ospite il vice Presidente del consiglio e Ministro degli interni Matteo Salvini. Maurizio Costanzo show, Matteo Salvini contro tutti prosegui la letturaMaurizio Costanzo ...

Matteo Salvini a tutto campo : su Virginia Raggi - Ilaria Cucchi - la manovra - i rapporti con Bruxelles - le Olimpiadi - gli arbitri e Higuain : Matteo Salvini, ministro dell?Interno e vicepremier. La sua leadership è sempre più forte, mentre il centrosinistra sembra fare sempre più fatica in questo momento. Lo vede...

Matteo Salvini sfida i vip in televisione : chi gli mettono contro - sarà guerra totale : Matteo Salvini non si tira indietro. Il vicepremier sarà il protagonista della prossima puntata del Maurizio Costanzo Show , in onda domani, mercoledì 14 novembre, in seconda serata su Canale 5. Il ...

Sgombero Baobab - gli effetti collaterali della politica di Salvini : Ci risiamo. Per la ventiduesima volta da quando è nato, tre anni fa, il presidio umanitario di Baobab Experience a Roma è sotto Sgombero. Questa mattina un esercito di blindati, ruspe e pullman si è presentato davanti alla sua sede di piazzale Maslax, zona Tiburtina. Delle circa 200 persone presenti nel centro, una buona parte è stata portata in commissariato per il fotosegnalamento, mentre con gli altri mezzi si sta provvedendo a bonificare ...

Salvini e la soluzione contro le violenze : “radiamo i calciatori che aggrediscono gli arbitri” : Il ministro dell’Interno Salvini ha parlato dell’aggressione subita da un arbitro durante una partita del campionato di Promozione laziale “Ci sono state 45a aggressioni ad arbitri nella passata stagione e la maggior parte commesse da tesserati. Una roba fuori dal mondo. Drammaticamente in 307 casi a commettere violenze sugli arbitri sono stati i calciatori. Per quello che mi riguarda un calciatore che mette le mani ...

Aggredito arbitro del Lazio - pugno duro di Salvini : “Emergenza educativa - chi sbaglia paga pesante” : In occasione dell’incontro con il capo degli arbitri Marcello Nicchi, reso noto nella giornata di ieri, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha dichiarato di voler incontrare il ragazzo che ha subito l’aggressione durante una partita della Promozione laziale e la famiglia. Salvini ha altresì affermato: “Nella stragrande maggioranza dei casi di aggressione agli arbitri il direttore di gara è stato picchiato da un ...

Il decreto Salvini affossa gli Sprar e di fatto abolisce l’integrazione : Il database creato da Openpolis raccoglie le informazioni necessarie per analizzare i contratti e le spese corrisposte dalle prefetture italiane per i Centri di accoglienza straordinaria, i Cas. Nati per risolvere situazioni di emergenza, questi centri diventeranno la prassi in termini di accoglienza grazie al decreto Salvini, un dl che smantella il modello Sprar, l'unico sistema che sembrava funzionare correttamente.Continua a leggere

Matteo Salvini : “Mio figlio di 15 anni sciopera contro di me - è la seconda volta in un mese” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, racconta ironizzando dei suoi "problemi in famiglia" e del figlio Federico, di 15 anni, che nei prossimi giorni aderirà a uno sciopero degli studenti proprio contro una misura voluta da suo padre: "È la seconda volta in un mese che mio figlio sciopera contro di me".Continua a leggere

Salvini difende gli arbitri : «In Milan-Juve un vaffa ci può stare. Nei campi di periferia 300 direttori di gara sono finiti all'ospedale» : Sta continuando a far discutere l'episodio dell'arbitro picchiato in un campo romano di Promozione: oggi è intervenuto anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini,...

La ricetta di Salvini contro chi aggredisce gli arbitri : Un'analisi sul fenomeno della violenza nei confronti degli arbitri di calcio sarà il tema dell'incontro al Viminale tra il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, e il presidente nazionale dell'associazione italiana arbitri, Marcello Nicchi. L'incontro prende spunto dall'aggressione ai danni di un ...