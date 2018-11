Salvini | chi occupa abusivamente sarà sgomberato

Contestazioni Salvini - Renzi : “Donna denunciata per fischi? Inaccettabile - è suo diritto. A me hanno detto di tutto” : “È Inaccettabile che si blocchi una cittadina perché fischia Salvini, a me hanno detto di tutto. Una cittadina ha diritto di fischiare, una persona in Italia può fischiare quanto gli pare. se mettiamo regola che chi fischia viene spintonato c’è qualcosa che non va”. Lo ha detto l’ex segretario del Pd Matteo Renzi durante una diretta su facebook, commentando il caso di una donna 59enne denunciata per aver urlato buffone al ...

Salvini e gli attacchi ai giornalisti : quelli con i pregiudizi li evito. Repubblica e l'Espresso non li leggo - Fabio Fazio non lo guardo : Matteo Salvini, durante l'intervista esclusiva concessa al direttore di leggo Davide Desario , ha toccato molti punti. Tra questi gli è stato chiesto un parere sulle polemiche innescate da Luigi Di ...

Vertice P.Chigi Conte - Di Maio - Salvini : ANSA, - ROMA, 14 NOV - Nuovo Vertice a Palazzo Chigi per il premier Giuseppe Conte con i vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Sul tavolo, a quanto si apprende da fonti di governo, c'è il tema delle ...

Giochi 26 - Salvini 'governo farà sforzo' : ANSA, - ROMA, 14 NOV - "Se non bastano i fondi privati, faremo noi l'ultimo sforzo": il ministro dell'interno Matteo Salvini corre a sostegno della candidatura olimpica di Milano-Cortina per i Giochi ...

‘Sulla mia pelle’ alla Camera - Ilaria Cucchi : ‘Indifferenza Salvini? Non m’interessa’. Fico : ‘Verità non fa male allo Stato’ : “L’indifferenza di Matteo Salvini? Non voglio commentare, chi ha a cuore la nostra battaglia di civiltà è con noi e non ci abbandonerà. Io credo nella parte pulita, buona, onesta delle istituzioni“. Così Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, dopo la proiezione del film Sulla mia pelle del regista Alessio Cremonini alla Camera dei deputati. Un’iniziativa promossa dal presidente della Camera, Roberto Fico, ma snobbata ...

Matteo Salvini a tutto campo : su Virginia Raggi - Ilaria Cucchi - la manovra - i rapporti con Bruxelles - le Olimpiadi - gli arbitri e Higuain : Matteo Salvini, ministro dell?Interno e vicepremier. La sua leadership è sempre più forte, mentre il centrosinistra sembra fare sempre più fatica in questo momento. Lo vede...

Manovra - Roma risponde all'Ue : lievi ritocchi ma i saldi invariati. Salvini : 'Tiriamo dritto' : Linea dura del governo che ha inviato alla Commissione europea la lettera di risposta dopo le critiche di Bruxelles. I saldi non cambiano su deficit e crescita, inserito un piano di dismissioni degli ...

