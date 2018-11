Salvini accoglie rifugiati giunti con corridoio umanitario

Migranti - Salvini ne accoglie 51 arrivati con un corridoio umanitario dal Niger : “Questi bambini diventeranno italiani” : “Questi bambini diventeranno italiani”. Matteo Salvini saluta così l’arrivo di 51 Migranti dal Niger all’aeroporto di Pratica di mare, dopo che solo sabato scorso ha attaccato nuovamente Malta per lo sbarco di 13 persone a Lampedusa, sulla scia dei casi Aquarius e Diciotti, dei “porti chiusi” e dei ripetuti “no” agli arrivi ribaditi per tutta l’estate. Il ministro dell’Interno ha atteso ...

Napoli - de Magistris accoglie Salvini : 'Spero che porti elementi di concretezza e positività' : 'Ci auguriamo che domani il ministro ci porti elementi di concretezza e positività. Se sarà così non potremmo che prenderne atto'. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in vista della ...

Migranti : 51 a Roma con corridoi umanitari - Salvini li accoglie : 'Questa è la strada giusta' : Arrivati all'aeroporto di Pratica di mare con un volo dal Niger 51 Migranti selezionati dall'Unhcr perché vulnerabili . Ad attenderli il ministro dell'interno Matteo Salvini. Al corridoio umanitario ...

Migranti - Don Biancalani querela Salvini e 22 hater per i post sulla chiusura del centro accoglienza di Vicofaro : Diffamazione aggravata a mezzo stampa, calunnia e omissione di atti d’ufficio. È sull’ipotesi di questi reati che Don Massimo Biancalani, parroco di Vicofaro (Pistoia) impegnato nell’accoglienza dei Migranti, ha querelato Matteo Salvini. Lo aveva promesso a fine agosto, dopo che il vicepremier aveva commentato con due post sui social la notizia della chiusura del suo centro di accoglienza per motivi di sicurezza . E così ha fatto. Nella querela ...

Dl Sicurezza - Salvini esulta : "A dieta chi mangiava sull'accoglienza" : "Chi vedeva l'immigrazione come una mangiatoia, da oggi è a dieta". Matteo Salvini esulta per il primo sì al decreto Sicurezza arrivato oggi dal Senato e che ora passerà alla Camera (dove il sì è dato per scontato)."Molti finti volontari non parteciperanno più ai bandi e camorra, mafia e 'ndrangheta non mangeranno più sul business dell'accoglienza: resteranno sul campo i volontari veri, quelli animati da spirito di carità, mentre molte finte ...

Matteo Salvini taglia i costi dell’accoglienza : da 35 euro a 19 euro a migrante : Con una conferenza stampa al Viminale e con il via libera del Capo dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Viminale, il ministro Salvini ha ufficializzato la revisione del "pacchetto accoglienza", che contiene anche l'abbassamento della quota dei "35 euro per migrante". Si andrà dai 19 euro per i grandi centri ai 26 per i piccoli centri.Continua a leggere

Sala "La paura è reale. Ci sarà una via di mezzo tra Salvini e l'accoglienza senza controllo della sinistra" : Lo dico da antifascista: è un errore usare l'antifascismo come simbolo della nostra esistenza politica" Forse la lucidità a parole di Sala è un antipasto per smarcarsi dal PD in prospettiva, quando ...

Migranti - tagli ai costi di accoglienza. Salvini : "Addio ai 35 euro" : Si spendevano 35 euro a migrante , ora si passerà da un tetto minimo di 19.33 euro a uno massimo di 26 euro, a seconda del tipo e della grandezza dei centri. Il vicepremier leghista Matteo Salvini ...

I fan dell'accoglienza vogliono zittire Salvini : Cecile Kyenge , poi, se la va a prendere con chi 'tenta di strumentalizzare a proprio vantaggio, attraverso beceri tentativi di propaganda politica' . E ancora: mentre il ministro dell'Interno invoca ...

Morte Desirée : la ruspa di Salvini contro l’accoglienza di Fassina : Il giallo sulla Morte di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina, morta in circostanze misteriose nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 ottobre in uno stabile abbandonato del quartiere San Lorenzo di Roma, ha inevitabilmente coinvolto la politica. Logico che il caso, anche se esploso inspiegabilmente con qualche giorno di ritardo, di una ragazzina italiana probabilmente drogata, stuprata e poi uccisa da un branco di uomini stranieri ...

Decreto Salvini - viaggio nello Sprar di Palermo : “Qui l’accoglienza funziona - il ministro vuole creare emergenza”. Anci : “Legge assurda” : Il consorzio Sol.co, a Palermo, è attivo dal 1994 e si occupa di accoglienza ai migranti. In città è il capofila dei sistemi Sprar (Servizio di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), garantiti da centro Astalli, Cresm e cooperativa Badia Grande. Al momento ospita 17 persone, provenienti da Gambia, Senegal, Mali e Guinea. Sono tutti neo maggiorenni e sono inseriti in percorsi di inclusione: c’è chi frequenta il liceo linguistico, ...

Caos dl fiscale - dopo chiusura Salvini accoglie invito : risolviamo : dopo l'intervento del capo del governo e l'invito di Di Maio a risolvere la querelle sul decreto fiscale, Matteo Salvini , dimostratosi in un primo momento irremovibile sull'aggiustamento del testo, ...

RIACE - MIMMO LUCANO SFIDA Salvini : "AVANTI SENZA SOLDI PUBBLICI"/ "L'accoglienza la faremo da soli" : RIACE, MIMMO LUCANO “Avanti anche SENZA fondi pubblici”. Ultime notizie, udienza al tribunale del riesame questa mattina: ecco le dichiarazioni del primo cittadino calabrese(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 15:39:00 GMT)

L'ultima sfida di Lucano a Salvini : "L'accoglienza la faremo da soli" : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, 'è ossessionato da tutto ciò che è umano'. A parlre in questo modo è il sindaco di Riace, Mimmo Lucano , in un'intervista a Il Manifesto . 'Prendiamo la ...