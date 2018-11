Salvini a Di Maio e Dibba | Contro media e stampa non utilizzino quei toni

Milano - in un murales "la guerra dei Socials" tra Salvini e Di Maio - : L'artista di strada Tvboy ha disegnato in Corso di Porta Ticinese i due vicepremier che, dandosi le spalle, si sfidano "a suon di like e dirette Facebook". A marzo li aveva raffigurati mentre si ...

Salvini e Di Maio - nuovo murales di Tvboy a Milano : L'artista Tvboy, noto per i suoi murales raffiguranti esponenti politici, ha messo a punto nella notte un nuovo 'colpo' a Milano. In corso di Porta Ticinese sono apparse le immagini dei due ...

Annalisa Chirico : 'Matteo Salvini e il Salvinismo esistono. Luigi Di Maio non esiste - dietro di lui il nulla' : ' Matteo Salvini e il Salvinismo esistono, Luigi Di Maio non esiste, dietro di lui nulla, è a scadenza'. Annalisa Chirico, in diretta a Omnibus, su La7 , elogia il leader della Lega e massacra il ...

Salvini-Di Maio - fine di un amore : dal 'bacio' alla 'guerra social' - il nuovo graffito : A Milano ha fatto la sua comparsa l'ultima opera di TvBoy, lo stesso autore del bacio tra i due leader comparso sui muri di...

Vertice P.Chigi Conte - Di Maio - Salvini : ANSA, - ROMA, 14 NOV - Nuovo Vertice a Palazzo Chigi per il premier Giuseppe Conte con i vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Sul tavolo, a quanto si apprende da fonti di governo, c'è il tema delle ...

Vertice P.Chigi Conte - Di Maio - Salvini : ANSA, - ROMA, 14 NOV - Nuovo Vertice a Palazzo Chigi per il premier Giuseppe Conte con i vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Sul tavolo, a quanto si apprende da fonti di governo, c'è il tema delle ...

Manovra - Di Maio : “Serve al Paese per ripartire - non cambiamo”. Salvini : “A Ue non piace? Tiriamo dritto” : “La Manovra non cambia, né nei saldi né nella previsione della crescita”. Ci tiene a ribadirlo il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, incontrando i giornalisti al termine del vertice di governo e del successivo Cdm. All’ordine del giorno la lettera di risposta alla Commissione europea sulla legge di Bilancio. “Abbiamo detto – ha proseguito Di Maio – che il nostro obiettivo è mantenere il 2,4 per cento ...

Manovra - Giuseppe Conte in minoranza. Premier asfaltato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il retroscena : Il retroscena del Messaggero sulla notte del 'no' alla Commissione Ue sulla Manovra ritrae un Giuseppe Conte in grave difficoltà perché lui, insieme al ministro dell'Economia Giovanni Tria , era l'...

MANOVRA/ La mossa di Tria per accontentare Ue - Salvini e Di Maio - IlSussidiario.net : possibile far costare meno il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni, trovando spazio per un taglio delle tasse

Luigi Di Maio umiliato da Matteo Salvini : 'Non controlla più i suoi' - e Giuseppe Conte annuisce : Doveva esserci anche Di Maio, al vertice informale convocato da Conte, ma ha rifiutato clamorosamente, riunendosi piuttosto con la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli , anche lei del M5s , e ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - retroscena : separati a Palazzo Chigi - disastro durante il vertice con Conte : Velenosissimo retroscena da Palazzo Chigi: Luigi Di Maio ha trascorso qualche ora da 'separato', con l'ombra della crisi di governo a rincorrerlo. A soffiare sul fuoco delle polemiche tra il leader ...

Di Maio e Salvini ai ferri corti - ma sulla manovra uniti contro la Ue : Litigano sulla Tav e sulle grandi opere, sul decreto sicurezza, sul fisco, sull’immigrazione, sulla prescrizione, sul conflitto d’interessi. Ma su un fronte oggi i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sembrano marciare compatti: la linea dura contro l’Europa sulla manovra, che non intendono ritoccare sulle cifre più indigeste a Bruxelles, il 2,4% deficit-Pil e la crescita all’1,5% nel 2019...

Salvini - Di Maio e il Governo gialloverde al passaggio del bardo : Il bardo, nelle filosofie orientali è un percorso che garantisce l'immortalità.Ora, un po' per scherzo, e un po' no, il Governo italiano, lo strano Governo italiano, rischia di diventare da giallo/verde a grigio, come il cielo del suo futuro. Lo ha capito bene Berlusconi, che con il suo residuale istinto ha incominciato ad azzannare la preda ferita.La parola "bardo" deriva direttamente dal termine protoceltico bardus e nella sua ...

Di Maio - gelo con Salvini : salta il vertice da Conti : Dicono a palazzo Chigi che oggi, appena concluso il vertice sulla Libia a Palermo, Giuseppe Conte tornerà a Roma «e risolverà tutto». Ma nessuno nelle stanze del governo...