Salute | grazie a vaccini evitate 70mila morti in Italia in un secolo

Salute - salva dopo 4 arresti cardiaci : il grazie della figlia al team : Il cuore di Silvana si ferma 4 volte. E per 4 volte medici e infermieri lo fanno ripartire: 2 volte a casa, altre 2 sull’ambulanza che ha trasportato la donna di 71 anni all’ospedale di Camposampiero nel Padovano. Una storia e lieto fine datata 4 settembre, ma raccontata oggi dalla Ulss 6 Euganea che allega una lettera in cui Ornella, figlia dell’anziana, ringrazia per “il miracolo”. “La tempestività dei ...