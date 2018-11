Salute e benessere | la depressione invernale e' generata del gene ZBTB20

Salute : ecco di quante ore di sonno abbiamo bisogno per il nostro benessere - ma attenzione a non dormire troppo : Gli studi sulle ore di sonno necessarie al nostro organismo per rigenerarsi sono tanti e in genere anche abbastanza concordi: dormire 7-8 ore a notte sarebbe l’ideale. A questa conclusione sono giunti i ricercatori della Western University, che hanno però lanciato un nuovo allarme: dormire troppo fa male tanto quanto dormire troppo poco. I ricercatori del Brain and Mind Institute della Western University in Canada, hanno portato a termine ...