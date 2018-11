Sacchetti di plastica | Renzi contro Grillo ' Prima il fango | ora M5S insegue'

Sequestrati dalla Guardia di Finanza oltre 21mila Sacchetti di plastica non conformi : Nei giorni scorsi i militari del Gruppo di Cagliari hanno concluso le indagini in materia di sicurezza sui prodotti, finalizzate a riscontrare il corretto adempimento, nel territorio isolano, della ...

Sul divieto all'utilizzo dei Sacchetti di plastica - a Messina - intervengono i consiglieri Argento e Cannistrà : La richiesta di misure atte a vietare la commercializzazione e la distribuzione degli shoppers in polietilene, dei contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili, operata dai consiglieri ...

Ambiente - Sicilia : al via il divieto dei Sacchetti di plastica a Salina : Al via la campagna “Proteggiamo Salina, Isola senza sacchetti di plastica” dell’Aeolian Islands Preservation Fund e di Blue Marine Foundation, in collaborazione con i tre comuni dell’isola, con l’obiettivo di ridurre drasticamente la distribuzione e il consumo di sacchetti monouso in plastica. Sono state donate a tutti i market e alimentari dell’isola 6000 borse per la spesa riutilizzabili. Il comune di Malfa ...