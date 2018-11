Rugby – Italdonne | i nomi delle convocate in vista del match contro il Sudafrica

sportfair

: #chedomenicabestiale #italdonne #italiavsscozia @italrugby #staytuned il nostro reportage relive del #testmatch tra… - mastrocacho : #chedomenicabestiale #italdonne #italiavsscozia @italrugby #staytuned il nostro reportage relive del #testmatch tra… - Rugbymeet : “Il gruppo ha bisogno di tutte le ragazze, soprattutto della grinta delle più giovani” il Capitano Manuela Furlan è… - Federugby : ?? #rassegnastampa: -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Igiocatrici dell’diper ililAndrea Di Giandomenico, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Femminile, ha convocato ventiquattro giocatrici per il secondo test-autunnale 2018, in programma domenica 25 novembre allo Stadio “Enrico Chersoni” di Prato. Nell’occasione le Azzurre, che all’esordio stagionale lo scorso 4 novembre a Calvisano hanno superato per 38-0 la Scozia confermando la settima posizione nel ranking internazionale World, affronteranno per la prima volta nella propria storia le Springboksne, al momento tredicesime in graduatoria. L’in, in calendario alle ore 14.30, verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della FIR e sul canale Youtube ufficiale. Due novità nella rosa, con Gizzi e Ricci che sostituiscono Mancini e Ruzza, non disponibili per ...