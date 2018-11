Rugby femminile | Test Match novembre 2018 | le convocate dell’Italia per la sfida contro

Codroipo casa del Rugby femminile : Si concretizza il progetto che a inizio stagione aveva riunito diverse società del Friuli Venezia Giulia con l'obbiettivo di creare una compagine regionale femminile Under 14. Domenica 18 dicembre il ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : risultati e classifiche della quinta giornata. Capitolina e Colorno guidano i gironi : Si rompe l’equilibrio nella quinta giornata del campionato di Serie A femminile di Rugby. Provano la fuga in due nei due gironi: Colorno e Capitolina sono al comando rispettivamente del gruppo 1 e gruppo 2. Andiamo a rivivere la giornata odierna, tante partite dai risultati nettissimi. GIRONE 1 domenica, 11 novembre 2018 12:00 Iniziative – Villorba Rugby – Valsugana Rugby Padova 12 : 5 Arbitro: Tommaso Battini ...

Rugby femminile - Test Match novembre 2018 : importanti affermazioni per Nuova Zelanda ed Inghilterra : Nel fine settimana si sono disputati anche quattro Test Match di Rugby femminile spalmati su tre giorni: venerdì vittorie dell’Inghilterra contro gli USA e della Nuova Zelanda in Francia, ieri affermazione del Galles sul Sudafrica (che a fine mese sarà avversario dell’Italia), oggi larga vittoria della Spagna contro Hong Kong. Inghilterra-USA 57-5 Il punteggio così netto Testimonia quale divario ci sia tra le prime quattro del ...

Rugby – L’Italia femminile sovrasta la Scozia! Coach Di Giandomenico : “complimenti alle ragazze - prestazione soddisfacente” : L’Italia femminile batte nettamente la Scozia per 38-0: nel post gara Coach Di Giandomenico esprime tutta la sua soddisfazione Al termine della gara vinta 38-0 dall’Italia femminile contro la Scozia nel primo dei due test-match di Novembre, cosch Andrea Di Giandomenico e la nuova capitana Manuela Furlan hanno incontrato la stampa presente al Pata Stadium nella conferenza post-partita. Le dichiarazioni dell’head Coach della ...

Rugby femminile - Test Match novembre 2018 : Italia-Scozia 38-0. Tre mete per Sillari : L’Italia batte la Scozia per 38-0 a Calvisano nel primo dei due Test Match autunnali di Rugby femminile che attendono le ragazze di Di Giannatonio: sei le mete azzurre, tre delle quali portano la firma di Sillari, migliore in campo. Con questo largo successo le italiane guadagnano anche 36 centesimi di punto nel ranking mondiale, puntellando la settima posizione. Nel primo tempo le azzurre partono a tutta birra ed al 5′ Sillari va in ...

Rugby - debutto stagionale per la Nazionale italiana femminile : Test Match con la Scozia domani a Calvisano : Nessun cambio nel XV annunciato dal ct Di Giandomenico per la “prima” di stagione che segna anche il debutto di Manuela Furlan con i gradi di capitani di Italdonne debutto stagionale, domani alle 13.45 a Calvisano, per la Nazionale italiana femminile di Andrea Di Giandomenico che sul prato del “PataStadium” di Calvisano ospita la Scozia nel primo dei due Test-Match autunnali che vedranno protagoniste le Azzurre. Dopo la sfida alle ...

Rugby – Svelati i calendari dei tornei 6 Nazioni femminile e U20 : 6 Nazioni U20 e femminile: ufficializzati i calendari della stagione 2019 Il board del 6 Nazioni ha ufficializzato il calendario delle partite relativo alla competizione Under 20 e Women’s Six Nation per il 2019. Partenza per gli Azzurrini in Scozia venerdì 1 Febbraio alle 19.30 locali (20.30 ITA) al “Gala RFC” di Netherdale. Secondo e terzo turno tra le mura amiche: 10 febbraio a Mantova contro il Galles e il 22 febbraio a Rieti contro ...

Rugby femminile - Test Match Italia-Scozia : programma - orario e tv : Non solo il Rugby maschile sarà protagonista nella finestra autunnale di Test Match internazionali, ma anche la Nazionale femminile della palla ovale scenderà in campo per due sfide di prestigio contro Scozia e Sudafrica, formazioni che nel ranking mondiale sono alle nostre spalle. Si inizia domenica 4 novembre alle ore 13.45 con la sfida alla formazione britannica, che si giocherà a Calvisano: il CT Andrea Di Giandomenico ha convocato 24 ...

Rugby femminile - Test Match novembre 2018 : nuovo capitano dell’Italia sarà Manuela Furlan. Succede a Sara Barattin : Il ricambio generazionale in atto nella Nazionale italiana di Rugby femminile a partire da oggi passa anche dal cambio della fascia da capitano, che non sarà più indossata da Sara Barattin, bensì da Manuela Furlan, 30enne estremo in forza al Villorba, che esordirà con i nuovi gradi affidatile domenica 4 novembre a Calvisano contro la Scozia. Lo ha annunciato oggi al sito federale il CT della Nazionale italiana Andrea Di Giandomenico, che però ...

Rugby - iniziato il raduno della Nazionale femminile : domenica il Test Match contro la Scozia : Presso il Pata Stadium di Calvisano andrà in scena l’amichevole tra la Nazionale italiana femminile e la Scozia È iniziato nel primo pomeriggio di oggi il raduno della Nazionale femminile in vista del Test Match di domenica prossima, 4 novembre, contro la Scozia al Pata Stadium di Calvisano (Brescia, calcio d’inizio ore 13.45). Il primo atto di questo avvio di stagione azzurro è stata la conferenza stampa di presentazione del Match ...

Rugby – I risultati della 3ª e della 4ª giornata di Serie A maschile e femminile : Continua il grande spettacolo del Rugby sui campi di tutta Italia: i risultati della 3ª e della 4ª giornata di Serie A maschile e femminile Nel girone 1 di Serie A maschile importante successo esterno della capolista Sitav Rugby Lyons che supera in trasferta l’Accademia Nazionale Ivan Francescato per 10-26 centrando il bonus. Vittoria anche per l’Itinera CUS Torino che supera il CUS Milano tra le mura amiche del centro sportivo Albonico. ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : i risultati della quarta giornata. Sempre in quattro a quota venti : Va in archivio la quarta giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1 larghe vittorie per Colorno, Valsugana e Villorba, che salgono a quota 20, seconda vittoria del Torino, mentre Pavia supera di misura Monza; nel Girone 2 Capitolina asfalta le Nelve Neroverdi e stacca ulteriormente Ferrara, a riposo. Vittoriose anche Bologna e Bisenzio, infine pari tra Donne Etrusche e Torre del Greco. Girone 1 risultati Milano-Valsugana ...

Rugby femminile - l’Italia si prepara al match contro la Scozia : ventiquattro le azzurre convocate : Il ct Andrea Di Giandomenico ha scelto le ventiquattro azzurre che nel primo pomeriggio di mercoledì 31 si ritroveranno a Montichiari Avrà inizio mercoledì 31 ottobre il raduno delle azzurre in vista dell’esordio stagionale contro la Scozia di domenica 4 novembre a Calvisano (Brescia, calcio d’inizio ore 13.45). Sede del match il Pata Stadium, impianto del Rugby Calvisano, cui è affidata l’organizzazione del primo dei due test match ...

Rugby femminile - Test Match novembre 2018 : le convocate dell’Italia per la sfida contro la Scozia : Non solo il Rugby maschile sarà protagonista nella finestra autunnale di Test Match internazionali, ma anche la Nazionale femminile della palla ovale scenderà in campo per due sfide di prestigio contro Scozia e Sudafrica, formazioni che nel ranking mondiale sono alle nostre spalle. Si inizia domenica 4 novembre alle ore 13.45 con la sfida alla formazione britannica, che si giocherà a Calvisano: il CT Andrea Di Giandomenico ha convocato 24 ...