Ruffo | non ho avuto paura | Carabinieri stanno facendo gran lavoro

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Roma – In diretta a “Un Calcio Alla Radio”, trasmissione condotta da Umberto Chiariello su Radio CRC, e’ intervenuto Federico, giornalista di Report. “In realta’- ha affermatodurante la trasmissione- ci ha salvato il cane. Io sono rientrato da Torino dove ero pere sono rientrato molto tardi e intorno alle 4 ho sentito il rumore della ciotola che si era ribaltata. Mi sono svegliato pensando che il cane fosse uscito e andato a mangiare alle 4 del mattino e invece lui era li’ con me e ha iniziato ad abbaiare. Ho capito che qualcosa non andava”. “Ho aperto la porta per uscire in veranda e dopo un paio di passi sono scivolato e sono caduto in una pozza e c’era puzza di benzina a terra. Mi sono trovato tutto bagnato e ho capito quello che succedeva. Loro, pero’, erano gia’ scappati, forse messi in ...