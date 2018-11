Rottamazione Ter 2019 | come fare domanda | ecco i moduli

Rottamazione Ter 2019 : come fare domanda - online i moduli : Tra tutte le modalità di Pace fiscale introdotte con il Decreto fisco, collegato alla Legge di bilancio 2019, è spuntata anche la Rottamazione Ter delle cartelle esattoriali, che consente di pagare i debiti iscritti a ruolo, versando le somme dovute al Fisco risparmiandosi le sanzioni e gli interessi di mora. Ovviamente, i contribuenti che hanno aderito alle precedenti rottamazioni, in particolare la Rottamazione bis, si stanno chiedendo cosa ...

Chi rientra nella 'Rottamazione-ter' - favorito anche chi non ha pagato le vecchie rate : Con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza del 13 novembre prevista dal Decreto, sono già disponibili, sul portale e presso gli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, i due ...

Dieci rate e interessi allo 0 - 3%. La "Rottamazione ter" si allarga : Fabrizia Lapecorella, direttore generale delle finanze del ministero dell'Economia, ieri in audizione in Commissione Finanze, ha stimato che grazie alla rottamazione delle controversie tributarie ci ...

Decreto fisco : in Gazzetta condono - Rottamazione Ter - sconto sulle liti fiscali e stralcio delle vecchie cartelle sotto i mille euro : Doveva essere il provvedimento con cui “chiudere le cartelle sotto i 100mila euro per liberare milioni di italiani inconsapevoli ostaggi” del fisco. O almeno, così lo aveva descritto a metà giugno, il vicepremier Matteo Salvini. Si è trasformato invece in un piccolo condono tombale con al seguito rottamazione, sconti su liti pendenti e stralcio dei debiti fino a mille euro. Tutti provvedimenti che entreranno nella fase operativa con la ...

Decreto fiscale - dalla Rottamazione Ter al fondo per il porto di Genova. Cosa contiene la norma oltre alla “manina” : Condono fino a 100mila euro “per singola imposta e per periodo di imposta e comunque non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato” pagando il 20% del non dichiarato, in 5 anni, senza sanzioni e more. Con tanto di giallo sulla manina che ha inserito l’impunibilità per gli evasori. rottamazione ter, stralcio dei debiti fino a mille euro per “ripulire” i conti pubblici, sconti per chiudere le controversie tributarie in funzione del ...

Manovra - studio Fantozzi : entrate Rottamazione-ter tra 4 e 6 mld : Roma, 17 ott., askanews, - Dalla rottamazione-ter contenuta nel decreto fiscale approvato dal consiglio dei ministri il 15 ottore scorso lo Stato si aspetta di ottenere 11 miliardi di euro di entrate ...

Condono fiscale - arrivano lo stralcio delle cartelle sotto i 1000 euro e la Rottamazione ter : Nella serata di ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio che introdurrà la cosiddetta "pace fiscale". I contribuenti avranno la possibilità di sanare i debiti con il Fisco usufruendo di varie strade, a seconda del debito che intendono stralciare.Continua a leggere

Rottamazione Ter : stop a sanzioni e interessi - pagamenti in 5 anni : Con la pace fiscalearriva anche la Rottamazione ter delle cartelle Equitalia: saranno spazzate via le sanzioni e gli interessi, dilazionando in 5 anni il pagamento ...

Pace fiscale : iniziale calo di gettito dalla Rottamazione-ter - poi incassi salgono : Sta di fatto che i provvedimenti legati alla Pace fiscale sono un mezzo per il nuovo Esecutivo di rinverdire, rilanciare e spronare l'economia. La relazione tecnica dedica alla 'flessione della ...

Dl fisco - “terza Rottamazione farà calare di un altro 30% la riscossione ordinaria. Così nel primo anno incassi azzerati” : La terza rottamazione prevista dal decreto fiscale che il governo sta finendo di mettere a punto dovrebbe garantire 11 miliardi di incassi in cinque anni. Ma dalla relazione tecnica alla bozza del provvedimento emerge un effetto boomerang: il prossimo anno il gettito aggiuntivo, pari a 2,2 miliardi, sarà azzerato dal calo di introiti che la nuova definizione agevolata comporterà sul fronte della riscossione ordinaria (-2,1 miliardi) e in termini ...

Dl fisco - arriva Rottamazione Ter delle cartelle : Esecutivo pronto a stringere i tempi sulla pace fiscale, già finita al centro della bufera con le opposizioni che parlano di un condono a tutti gli effetti. Tempi stretti dunque per il Decreto fiscale ...

Come funzioneranno pace fiscale e Rottamazione Ter delle cartelle. Ecco la bozza del decreto : Nel decreto fiscale collegato alla manovra, ci saranno sia la rottamazione ter delle cartelle sia la 'pace fiscale'. Le due novità scatteranno nel 2019, secondo quanto emerge dalla bozza del decreto ...

Dl fisco - la bozza : terza Rottamazione con rate spalmate su 5 anni. Da luglio 2019 obbligo di scontrino elettronico : Una nuova rottamazione, la terza, più vantaggiosa delle precedenti volute dal Pd perché le rate saranno spalmate su cinque anni. Ci sarà poi la possibilità di fare pace con il fisco per le liti tributarie di ogni grado e giudizio. In parallelo arriva l’obbligo dello scontrino elettronico, oggi facoltativo. Partirà a luglio 2019 per 260mila soggetti con giro d’affari superiore a 400mila euro e sarà allargato a tutti dal gennaio 2020, ...